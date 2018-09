Di Francesco: “El Real Madrid se ha hecho famoso como el Real Madrid, no como el Real Ronaldo”

El entrenador de la Roma, Eusebio di Francesco, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentan este miércoles en el Santiago Bernabéu en el debut de la Champions League, es mucho más que Cristiano Ronaldo, aduciendo que el club español se hizo famoso “por ser el Real Madrid y no el Real Ronaldo”.

“Mejor o peor no se puede decir, porque no me parece justo. En Italia y en España se emiten juicios con mucha prisa. El Real Madrid, en su historia, se ha hecho famoso como el Real Madrid, no como el Real Ronaldo”, declaró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El técnico de Pescara añadió que “es temprano para ver las diferencias” entre el Madrid de Zidane y el de Lopetegui. “Se ha ido Cristiano Ronaldo, han intentado cerrar los espacios tácticamente y son mas activos en la presión. No han perdido sus cualidades, pasan del 4-3-3 al 4-2-3-1, que son sistemas de juego que se parecen; y tienen grandes jugadores como Sergio Ramos, que es muy completo”, analizó.

Centrándose en su escuadra, Di Francesco piensa que se tienen que “centrar en mejorar” sus propios defectos, como por ejemplo en “la determinación defensiva”. “Es algo que no tuvimos contra el Chievo. Debemos crecer y defender mucho mejor”, se sinceró.

Tras estos resultados negativos, Di Francesco comenta que “no se puede hablar de que haya desaparecido el entusiasmo”. “Espero que a partir de mañana tengamos rabia y ambición para hacer daño a nuestros oponentes”, apuntó. “Intentamos trabajar mejor, encontrar más solidez defensiva, y luego ya nos centraremos en la fase ofensiva. Nuestra prioridad ahora es la fase defensiva“, concretó.

En el apartado individual, perdonó la sequía que está viviendo el punta bosnio del equipo, Edin Dzeko, porque “es normal que los delanteros a veces tengan estas época”. Además, cree que N’Zonzi y De Rossi pueden jugar juntos, y ve a otro exsevillista como Perotti con necesidad de trabajar más, al igual que Kluivert, que debería aprender ciertos conceptos tácticos.

“Perotti va a estar en el banquillo. Estoy aquí para tomar decisiones. Es cierto que son decisiones importantes y difíciles, pero que pueden hacernos crecer. Hay jugadores que creen que ya están maduros pero todavía tienen que seguir creciendo. Kluivert tiene que trabajar, mejorar y aprender unos conceptos tácticos, pero estoy seguro de que tiene un futuro muy brillante”, resolvió.

Sobre si habrá sorpresas en su once y en su disposición táctica, el de los Abruzos dijo que es posible que sorprenda. “Estoy pensando en muchas cosas, seré yo quien tome la decisión. Será muy difícil, pero es uno de esos que todos quisieran jugar. Venimos con mucho entusiasmo. Aparte de las elecciones del sistema de juego, otro factor es nuestra actitud. Nuestra prioridad mañana es crecer en este sentido”, aventuró.