Piojo, capitán del Unionistas, a OKDIARIO: “Vinicius ha sido muy humilde y me ha regalado su camiseta”

Piojo, el capitán del Unionistas, se deshizo en elogios con Vinicius El brasileño le regaló su camiseta tras el partido que se celebró en el Di Stéfano

Jesús Hernández de la Torre, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Piojo’, es el lateral derecho y capitán del Unionistas de Salamanca y el hombre que ha tenido la complicada tarea de frenar a Vinicius Junior en el estadio Alfredo di Stéfano.

‘Piojo’, todo un veterano de la Segunda B, atendió a OKDIARIO tras el encuentro y habló sobre el extremo brasileño, para el que sólo tuvo buenas palabras tras su actuación. “En el campo no miras a quién te enfrentas. Hoy me ha tocado medirme con él y en todos los lances el chico ha sido muy humilde. La experiencia ha sido muy positiva. Al final lo que cuenta es que él ha valido 45 millones de euros y que terminará jugando en el primer equipo o dónde quiera, pero tiene mucha humildad”, aseguró.

Además, ‘Piojo’ se llevó un premio muy suculento como es la camiseta que Vinicius ha usado ante el equipo salmantino. “Hemos hablado durante el partido. Le dije que si al final del encuentro le importaba darme la camiseta y me la ha dado“, explicó.

Por otro lado, dio su punto de vista sobre la medida de protección que el Real Madrid está utilizando con el atacante: “Es cierto que vas a ciertos campos de hierba artificial donde un jugador como Vinicius está expuesto a una lesión. Yo entiendo que el Madrid le quiera proteger porque es un jugador que ha valido mucho dinero y tener a un futbolista así parado por una lesión no es conveniente. También creo que el chico tiene que jugar y se tiene que curtir. Los entrenamientos no es lo mismo que la competición”.

‘Piojo’ también reconoció que en Vinicius ha visto cosas diferentes respecto a otros jugadores de la categoría: “Yo estoy acostumbrado a atacar a otro tipo de extremos que me atacan y me defienden. La diferencia que he visto yo es que hay veces que desaparece de la jugada. Se aísla, pero siempre le llega el balón. Se desentiende en labores defensivas para estar fresco en ataque, donde hemos visto que es imparable“.

Por último, el defensa reconoció que él prefiere enfrentarse a un jugador como el brasileño: “Yo quiero que Vinicius juegue. Al final no sabes lo que le espera a ese futbolista en el futuro. A lo mejor en cinco años es Balón de Oro o queda en nada, pero a mí me motiva jugar contra esos jugadores. También es cierto que esperas que no tengan el día y den todos los pases mal, pero quieres que jueguen”.