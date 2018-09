Mayoral: “Estaría en el Madrid si no hubieran fichado a Mariano”

Borja Mayoral asegura que Lopetegui le dijo que quería que se quedase en el Real Madrid

Borja Mayoral fue presentado como futbolista del Levante y durante la rueda de prensa el delantero afirmó que si Mariano no hubiese fichado por el Real Madrid, él hubiera continuado en el conjunto de Chamartín.

“Creo que estaría en el Real Madrid si Mariano no hubiera llegado”, comentó Borja Mayoral durante su presentación. “Hablé dos semanas antes con Lopetegui y me dijo que quería que me quedase”, continuó explicando antes de asegurar que “todo puede pasar y al final dos semanas de mercado son un mundo”.

Sobre las diferentes opciones que se le presentaron, Borja Mayoral fue claro: “Tenía la opción de ir al Sevilla, Alavés o Levante”. “Miré las plantillas, cómo han empezado y me decido”, afirmó sobre los aspectos que le condicionaron a escoger el cuadro grandota.

“Vi que el Levante empezó bien, que jugaban con dos delanteros y llevo desde junio hablando con el entrenador”, desveló Borja Mayoral. “Me dijeron que había una ficha que llevaba mi nombre y que si no era para mí, no era para nadie”, dijo en la rueda de prensa.

Además, el futbolista cedido por el Real Madrid explicó esas charlas con Paco López. “Estando de vacaciones me llamó el entrenador y hablo con él. La conversación duró mucho y me transmitió mucha confianza”, comenzó diciendo. “Le dije que iba a comenzar la pretemporada e iríamos viendo. Todo iba encaminado a que me quedaría en el Real Madrid, pero la última semana cambió todo”, concluyó.

Finalmente, Borja Mayoral contó por qué escogió el dorsal ‘2’ para esta temporada. “Sería un sueño marcar tantos goles como hizo Koné. El presidente me contó la historia y como no quedaban muchos números libres, elegí este”, dijo.