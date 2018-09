Mariano: “Llevar el ‘7’ es un reto personal”

Mariano analizó sus primeros días como nuevo jugador del Real Madrid

Mariano Díaz, delantero del Real Madrid, analizó la actualidad del club blanco en ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope. El atacante quitó importancia a llevar el número ‘7’, aunque asegura que es “una responsabilidad”.

Llegada al Madrid

“Fue todo rápido. Es muy ilusionante. Me llamó Lopetegui y aquí estoy. No me la esperaba en ese momento la llamada, pero estoy muy contento de que fue él y me dijo de que estaría encantado de que volviese. Luego ya el representante se puso de acuerdo con el club”.

Interés del Sevilla

“El Sevilla se interesó en mí, pero apareció el Madrid, que es el club de mis sueños, y aquí estoy. Ellos sabían que el equipo de mis amores era el Madrid”.

Número ‘7’

“El ‘7’ es lo de menos. Era un número que estaba libre, es un reto personal y estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas. Hay gente me ha dicho que soy valiente y otras que es una presión. Me lo dio el utillero”.

Su abuelo

“Mi abuelo me metió el fútbol en vena. Con un año me regaló un balón, me llevaba al parque a jugar, me corregía… También fue delantero y me enseñó a jugar”.

Familia

“Todos en la familia somos madrileños. La primera camiseta que me regalaron era del Real Madrid”.

Debut

“Yo trabajo para debutar lo antes posible. Si tardo en debutar seguiré trabajando. Lopetegui me ha dicho que no pare”.

Cifra de goles

“Nunca me he puesto una cifra de goles. Así me va bien e intentaré hacer muchos goles para ayudar al equipo”.

Motivación

“Me motiva todo. Estar aquí en el día a día me motiva”.

The Best

“Yo el premio The Best se lo daría a Luka Modric”.

Salud

“No me gusta el alcohol. Soy de refrescos. Intento cuidarme”.

Favorito para la Liga

“No se quién es el favorito, pero vamos a ir a por todas”.

Madrid sin Cristiano

“Yo he visto al Madrid en pretemporada y ahora y me parece un equipo superpotente”

Liga o Champions

“Veo igual de importantes la Champions que la Liga”

Llamada de la selección

“Sueño con que me pueda llamar Luis Enrique”.

Neymar o Mbappé

“Los dos son buenísimos. Son diferentes”.

¿Hace frío fuera del Madrid?

“En el Madrid se está muy calentito. Si puede ser que haga frío fuera”.

La temporada

“No me planteo una temporada, pienso en el próximo entrenamiento de mañana y en darlo todo”.