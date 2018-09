Guardiola: “El mejor Madrid que he visto es el de la Quinta del Buitre”

Pep Guardiola repasó algunos de los equipos, jugadores y entrenadores que más le han marcado en su trayectoria previa a los banquillos, y mencionó a su mentor, Johan Cruyff y al Real Madrid de la Quinta del Buitre como referencias, esta última generación en clave madridista.

El actual técnico del Manchester City contó varias anécdotas de Cruyff en el programa Universo Valdano de Movistar +. “Era ver su presencia con sus gradas RayBan y te cagabas. ¿No estás de acuerdo? Ahí tienes la puerta. Quizá cuando tienes 16 años y todo el mundo ya te dice que eres el mejor te lo crees. Siempre he pensado que muchas de las cosas que él decía no se las creía. Pero te hacía creer que era de esa manera. No tenía método de preparación. De cómo entrenar se encargaban otros. Pero sí de método de juego. No iba al plan B, sino a fortalecer el plan A. Todo era nuevo. Y cómo siempre estaba en forma, no te lo explicaba, te lo hacía. Cruyff no me convenció, me enamoré”.

En referencia al Real Madrid, Guardiola se decantó por el de Butragueño, Michel, Martín Vázquez y compañía. “El Madrid de la Quinta del Buitre, con todo el respeto, es el mejor que he visto. Cruyff siempre nos decía que nosotros éramos mejores. Antes del partido de Tenerife, por ejemplo, nos decía muy seguro que el Madrid iba a perder”, afirmó.

Sus referentes en el campo en su etapa como jugador, en los momentos calientes, fueron Luis Figo y Michael Laudrup. “En mis primeros años, cuando me llegaba la pelota siempre buscaba a Laudrup. Más adelante, cuando la cosa se ponía fea, balón a Figo”.

“Roberto Baggio es de los jugadores más increíbles con los que he jugado. Tenía dos operaciones de cruzado, iba medio cojo… y siempre estaba donde me imaginaba que debía estar. No me imagino lo que debía ser estando bien y rodeado de buenos jugadores” , concluyó, considerando a Baggio como otro de los jugadores destacados con los que compartió terreno de juego en su carrera.