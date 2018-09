Robinho: “No me arrepiento de haberme ido del Madrid”

Robinho ha concedido una entrevista en la publicación 'FourFourTwo' donde ha hablado de su etapa en el Real Madrid Dejó claro que le vendieron al City porque el Chelsea ya vendía camisetas con su nombre

Robinho ha hecho un repaso a su etapa como jugador del Real Madrid en una entrevista concedida a la publicación FourFourTwo. En la misma, el jugador brasileño ha hablado sobre su marcha del Bernabéu y llegada al Manchester City dejando claro que no se arrepiente de haber dejado la entidad madridista.

Marcha del Real Madrid

“Mi objetivo era irme al Chelsea. Scolari me dijo que marcaría la diferencia para él en el equipo. Pero el Real Madrid acabó mal con ellos. No les gustó que el Chelsea vendiera camisetas con mi nombre antes del acuerdo. Estoy seguro de que fue lo que hizo fracasar las negociaciones, fue un asunto de orgullo para el Real Madrid”.

¿Fue un error marcharse del Madrid?

“No me arrepiento de irme del Madrid. Pero lamento haber acabado mal con ellos cuando me fui. El Madrid fue el club que me abrió las puertas y me ofreció la oportunidad de conquistar Europa. Tal vez la forma en la que luché por irme borró los recuerdos de las cosas buenas que hice por el equipo. Ayudé a hacerles campeones y creo que jugué bien. Pero estaba decidido a irme y tengo un temperamento explosivo”.

Españoles y brasileños

“Siempre estaba con los brasileños. Los españoles estaban celosos porque hablaba más portugués que español”.

Capello

“Cuando Capello llegó me puso en el banquillo. No estaba feliz con el rol de sustituto de segunda parte y jugando fuera de posición”.