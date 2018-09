Neved explica cómo se gestó el fichaje de Cristiano: “Decidimos probar al ver su cláusula”

El Real Madrid rebajó la cláusula de Cristiano Ronaldo a los 100 millones de euros Neved cree que con la llegada de CR7 son candidatos para ganar la Champions

Pavel Neved ha revelado en declaraciones recogidas por IdnesTV cómo se gestó el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. El checo, vicepresidente de la Vecchia Signora, explica como se gestó todo: “Todo comenzó en la cabeza de nuestro director deportivo (Fabio Paraticci). Estábamos en casa cuando nos lo propuso a mí y al presidente Agnelli. Nos gustó mucho la idea, estábamos entusiasmados y sabíamos que hacíamos lo correcto. Y cuando escuchamos la cláusula de rescisión decidimos probar. No era ninguna locura”.

Neved es consciente que la llegada de Cristiano a Turín convierte a la Juventus en uno de los firmes candidatos para ganar la Champions: “Era el fichaje necesario para dar un paso más después de ganar siete Ligas consecutivas. Intentaremos ganar la Champions, es nuestro objetivo”.

El inicio de Cristiano en la Juventus no está siendo sencillo. El luso todavía no ha sido capaz de marcar su primer gol, lo que indica que todavía está en pleno proceso de adaptación. No obstante, está muy centrado en su nuevo equipo hasta el punto de que ha renunciado a ir a los compromisos con Portugal para seguir trabajando en Italia.