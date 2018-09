Lucas Vázquez también responde a Cristiano… por la ‘familia’

Lucas Vázquez ha sido el último en dar un zasca a Cristiano Ronaldo por sus continuas declaraciones sobre el Real Madrid

La polémica entre los jugadores del Real Madrid y Cristiano Ronaldo sigue muy viva. El último en mandar un dardo al portugués ha sido Lucas Vázquez, que utilizó las redes sociales para volver a recordar el concepto ‘familia’.

El extremo del Real Madrid aprovechó una publicación de Cristiano Ronaldo en la que disfrutaba en un yate cogiendo sol. “Vintamina D”, tituló el futbolista portugués, que lo que menos se esperaba era una respuesta de Lucas Vázquez.

Un día tardó Lucas Vázquez en compartir otro tuit parecido, pero por el título, porque por el resto eran dos fotografías bien distintas. Mientras que la imagen de Cristiano Ronaldo era más de postureo, la del gallego era familiar. El madridista tituló “Vitamin F…amily”, volviendo a hacer que aparezca el concepto ‘familia’.

Cabe recordar que desde el momento en el que Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid no ha dejado de enviar dardos envenenados a su ex equipo y a los que fueron sus compañeros. El portugués aseguró que el club blanco no era una familia, algo de lo que sí que han ido presumiendo los futbolistas que aún militan en la entidad de Chamartín.