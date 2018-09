Los clubes europeos eligen al Real Madrid como “el mejor de Europa”

El Real Madrid sigue conquistando Europa. Esta vez ha sido elegido ‘Mejor Club del Año’ por la ECA (Asociación de Clubes Europeos). El vicepresidente Pedro López recogió en Zagreb el premio de manos del presidente de la Juventus de Turín, Andrea Agnelli, que también preside la citada agrupación.

El Real Madrid repite así ganando un galardón que ya recibió en 2014, 2016 y 2017. En la novena edición de los premios que entrega esta organización, el conjunto madridista fue reconocido por su gran temporada 2017/18, en la que conquistó, entre otros títulos, su Decimotercera Copa de Europa.

The #ECA European Club of the Year award 2018 goes to…@realmadrid 👏 #ECAAwards pic.twitter.com/mth0wso117

— ECA (@ECAEurope) September 10, 2018