La Dinamarca de Eriksen frena a Bale

Bale tuvo destellos de calidad, pero se vio superado por una gran Dinamarca que se llevó la victoria (2-0) Lució el brazalete de capitán de Gales

Ha tenido que ser Christian Eriksen el que ha frenado la formidable racha de Gareth Bale. El madridista sumaba cuatro partidos seguidos marcando -tres con el Real Madrid y uno con Gales-, pero el combinado danés no ha dado opciones (2-0) a una selección británica que se vio superada en todo momento, lo que la llevó a perder su primer partido en la Liga de las Naciones tras golear a Irlanda en la primera jornada.

Bale no se sintió tan cómodo en Aarhus Stadion como lo había estado en los partidos anteriores, aunque no dejó de ser el futbolista más importante de Gales. En el día en el que estrenaba capitanía, ya que Ryan Giggs dio descanso a Ashley Williams, capitán habitual, demostró que es el líder de su selección, aunque en esta ocasión no fue suficiente.

De hecho, la primera gran ocasión del partido la protagonizaba Bale tras comenzar una gran arrancada por banda izquierda acabada con un disparo cruzado que se ha ido fuera por muy poquito. Justo después, llegaba el primer gol de Eriksen. Bale dejaría un par de destellos de calidad en la primera mitad y comenzaría el segundo acto con ganas de lograr la igualada, pero el segundo gol del mediocentro del Tottenham desde el punto de penalti terminaría con las opciones de Gales y las ganas de Gareth, aunque siempre que arrancó por el flanco zurdo, el suyo, creó peligro.

Bale no tuvo su mejor tarde en Dinamarca, pero el Real Madrid ya le espera con los brazos abiertos. En el club blanco esperan que pronto vuelva a ejercitarse sobre el césped de Valdebebas para seguir disfrutando de su excelso estado de forma. El de Cardiff ha dado el paso al frente que se le demandaba tras la marcha de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu y el traje de estrella le empieza a quedar como un guante.