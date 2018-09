Courtois: “En marzo estaba tomada la decisión de fichar por el Madrid”

Thibaut Courtois habló de su fichaje por el Real Madrid y el momento en el que tomó la decisión de vestir la camiseta del vigente campeón de Europa El meta dio todos los detalles de su llegada al club blanco en declaraciones a 'Sky Sports'

Los aficionados del Chelsea no han superado la marcha de Thibaut Courtois al Real Madrid y el cancerbero belga se encuentra decepcionado con los que fueron uno de sus principales apoyos en su etapa en Londres. En unas declaraciones recogidas por Sky Sports, el portero mostró públicamente su sentir con respecto a lo sucedido y explicó cómo y cuándo se gestó su transferencia al campeón de Europa.

“Me hace sentir triste y, obviamente, no saben toda la verdad. Con suerte, cambiará”, afirmó Courtois, dejando la puerta abierta a una reconciliación con el público afín al Chelsea, que tantas veces le apoyó en sus años como portero del equipo de Stanford Bridge.

Courtois también explicó cómo se gestó su fichaje por el Real Madrid, y cuando tomó la decisión definitiva de mudarse a Madrid y vestir la camiseta del campeón de Europa. “Creo que en marzo la decisión ya estaba tomada y pensé que el club la aceptaría. Luego, debido a que la transferencia se cerró, no me presenté en los entrenamientos del Chelsea porque pensé que sería mejor no molestar al equipo”.

A pesar de la controversia provocada por su marcha de Londres, Courtois aseguró seguir queriendo al Chelsea y sentirse muy orgulloso de su etapa en Inglaterra. “Amo a Chelsea. Me encantó jugar allí y estoy feliz de haber ganado dos Premier, una Copa de la Liga y una Copa FA”.

“Nunca quise decir eso. Lo que afirmé es que que quizás en los entrenamientos el ritmo es más alto, pero esa también es la calidad del Real Madrid, eso no significa que el Chelsea no tenga calidad“, afirmó, con respecto a sus declaraciones en las que dejó caer que el Real Madrid era un club con nivel superior al del Chelsea. .