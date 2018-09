La consigna del Real Madrid: “Equipo, equipo, equipo”

Satisfacción total en el club por la solidaridad que muestra el grupo En el vestuario recalcan que "las cosas salen cuando todo el mundo piensa en el equipo"

El Real Madrid de Julen Lopetegui funciona. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo no han hecho falta grandes fichajes para subsanar su ausencia, sino una unidad y una solidaridad que hacía tiempo no se veía. Ante la falta de un jugador que marque la diferencia de forma clara como lo hacía el portugués, el grupo ha asumido la responsabilidad y los galones dejados por el astro y la satisfacción en todos los estamentos del club es total y no se cansan de repetir una premisa: “equipo, equipo y equipo”.

El conjunto madridista sin Cristiano es un equipo más solidario, que basa su juego en la importancia del grupo y en el que no hay jugadores que destaquen por encima del resto. Benzema y Bale se encargan de los goles, pero detrás hay un destacable trabajo en todas las líneas. La obra de Lopetegui empieza a funcionar, pese a las dudas que había tras la marcha del portugués.

Desde su marcha, Cristiano no ha hecho más que hacer alusiones al conjunto blanco. Las famosas declaraciones del jugador sobre la “familia” juventina no han sentado nada bien en el seno del conjunto madridista. Muchas son las voces que afirman que el vestuario madridista también es un grupo unido y los pesos pesados no dudan en dejar recados a su ex compañero cuando se presenta alguna oportunidad.

Desde Valdebebas tienen claro que el equipo puede rendir al máximo nivel pese a que Cristiano Ronaldo no esté. No dudan que tienen una de las mejores plantillas del mundo ni que pueden continuar la exitosa racha del equipo de las últimas temporadas. De hecho, creen que una de las claves para continuar ganando será seguir esta línea de ‘solidaridad’ dentro del terreno de juego. “Cuando todo el mundo piensa en el equipo antes que él, las cosas salen”, afirman desde el vestuario.