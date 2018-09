Benzema es el ojito derecho de Lopetegui

Karim Benzema ha jugado todos los minutos oficiales: titular indiscutible en el Real Madrid de Lopetegui Lleva cuatro goles en Liga, es pichichi de la competición, y ya ha marcado a todos los equipos a los que se ha enfrentado en Primera

Karim Benzema es el gran protagonista del inicio de temporada del Real Madrid. El delantero francés, superviviente cada año a eternos y críticos debates, marcó dos goles en la brillante victoria del Real Madrid al Leganés (4-1) y se confirmó como uno de los jugadores más en forma del actual campeón de Europa.

El delantero francés es el pichichi de la Liga con cuatro goles en tres partidos tras un arranque espectacular, el mejor de toda su carrera. Benzema ha iniciado el curso con un importante mensaje reivindicativo. Él está listo para marcar los goles que le correspondían a Cristiano y, junto con Bale, están preparados para que la baja del portugués no se note en el ataque del Real Madrid.

Fijo para Lopetegui

En la temporada en la que alcanza una década en el club blanco, Benzema protagoniza el arranque de curso más brillante en el Real Madrid. Lleva cuatro goles (dos al Girona y otros dos al Leganés) y ha jugado todos los minutos oficiales en lo que va de temporada, tanto en los tres encuentros de Liga como en la Supercopa de Europa.

Karim siempre fue titular y jamás fue cambiado, algo que nunca le había ocurrido con todos sus anteriores entrenadores en el Real Madrid, desde Pellegrini a Zidane pasando por Mourinho, Ancelotti y Benítez. Nunca Benzema tuvo tanto protagonismo y fue tan fijo como ahora. Es el ojito derecho de Lopetegui.

A Julen, cauto y con la idea de que el colectivo prima sobre lo individual, no le faltó el elogió en rueda de prensa sobre su delantero. “Benzema es un grandísimo jugador, ayuda mucho al equipo”, comentó el técnico vasco, que quiso quitarse parte de culpa del buen momento del ‘9’: “El mérito es de Karim, no me lo atribuyáis a mí”, dijo.

No se le resiste ningún equipo de Primera

Además, el partido ante el Leganés sirvió para que Benzema marcara al único equipo de Primera al que todavía no había anotado. Con su doblete, el francés también supo lo que es marcar al conjunto del sur de Madrid, el último que le faltaba de todos a los que se ha enfrentado en la máxima categoría del fútbol español. A falta del Huesca esta temporada, que debutará en Primera División, Benzema ha celebrado al menos un gol a los 33 equipos a los que se ha enfrentado.

El que más ha sufrido los zarpazos de Karim ha sido el Granada, ahora en Segunda, al que le marcó diez goles en las seis temporadas que los andaluces estuvieron en 1ª. Al conjunto nazarí le siguen Getafe, Málaga y Athletic Club de Bilbao, equipos a los que Benzema les marcó, hasta el momento, ocho goles. Dos tantos menos, seis, ha anotado el ‘9’ blanco al Barcelona, mientras que el Atlético ha sufrido a Karim en tres ocasiones. Xerez y Elche, ambos con un gol, cierran la gran lista goleadora de Benzema.

Como parte fundamental del nuevo proyecto de Julen Lopetegui, en el Real Madrid están encantados con este Karim Benzema que ha cogido a la perfección el rol de figura imprescindible en el ataque del Real Madrid. Ya sin Cristiano Ronaldo a su lado, el francés, que ahora tendrá dos semanas de más tranquilidad ya que sigue sin ir convocado con Francia, se ha desatado como gran goleador, la faceta en la que más dudas había dejado en los últimos años.

En tres partidos de Liga, Benzema ha marcado cuatro goles, tan solo uno menos del total de tantos que hizo el año pasado (cinco) en el campeonato doméstico. Una cifra que refleja a la perfección el cambio de rol del francés, así como su influencia anotadora en el equipo de Lopetegui, que le cuida para convertirle en lo que ya se ve: su gran socio dentro del campo.