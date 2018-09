Julen Lopetegui: “¿Por qué no puede ser Benzema pichichi con 40 goles?”

Julen Lopetegui analizó en rueda de prensa la victoria del Real Madrid al Leganés (4-1) en la tercera jornada de Liga

Julen Lopetegui compareció ante los medios tras la cómoda victoria ante el Leganés en la tercera jornada de Liga, en la que el Real Madrid goleó al conjunto ‘pepinero’ con un contundente 4-1.

Sobre el partido

“El objetivo era ir al parón con los tres puntos, lo hemos conseguido y estamos contentos. Hemos hecho un buen partido ante un rival muy complejo. Ha habido algunos minutos de cierto nerviosismo tras el penalti. Hemos tenido alguna prisa, pero el equipo ha reaccionado, hemos hecho un gran partido en líneas generales y ha sido merecedor de los tres puntos”.

Benzema bigoleador

“Los goles son del equipo, los marque quien los marque, es importante que lleguen. Que los marque uno u otro no es importante. El gol es responsabilidad de todo el equipo, normalmente hay jugadores que tienen más facilidades, pero es fruto de todo el equipo. Es un sentimiento colectivo de equipo que queremos transmitir. Meterá el gol uno u otro, estaremos satisfecho de los meta quien los meta”.

El cambio de Benzema con él de entrenador

“Yo no he convertido a nadie, Benzema es un grandísimo jugador. El mérito es de Karim, no me lo atribuyáis a mi. Está encantado, ayuda mucho al equipo y así lo seguirá haciendo”.

¿Puede ser pichichi Benzema con 30 o 40 goles?

“¿Y por qué no? Lo más importante es que el equipo marque goles, que los marque él o que ayude a otro compañero y disfrutará igual. El gol es un trabajo colectivo”.

La jugada en la que se aplicó el videoarbitraje

“El VAR ha llegado para quedarse y para conseguir que en caso de duda pueda ayudar al árbitro. Después de ver las imágenes no hay ninguna duda. Ha sido una situación nueva. Estaba claro que el gol era legal y que corregía el primer error y se ha hecho justicia. Las imágenes bien vistas suelen ser definitivas”.

La titularidad de Courtois

“Teníamos ya pensado que iba a jugar Courtois. Tenemos plena confianza en nuestros porteros y en cualquier caso siempre estaremos seguros con nuestros porteros. Hoy hemos decidido que juegue Courtois. Siempre tenemos excelentes soluciones en la portería. Keylor hizo un gran partido en Girona e iremos tomando las decisiones que vayamos sintiendo. Tenemos una idea hacía donde ir”.

Plan en la portería

“No dije ningún plan ruta. Teníamos claro que jugaría Courtois. Para el futuro iremos viendo. Tenemos tres grandes porteros, dos reconocidos internacionalmente y siempre trataremos de buscar las mejores soluciones. Iremos viendo”.

Los jugadores ya se van adaptando a su idea

“Trabajamos más y entrenamos más. Hay un sentimiento colectivo, aquí lo importante son los jugadores, que tienen la capacidad para ejecutar lo que se les pide. Ahora perdemos un montón de jugadores por el parón, antes yo estaba en el otro lado y ahora aquí, pero seguiremos trabajando en los entrenamientos”.

¿Son Bale y Benzema intocables?

“La palabra intocable en el fútbol… Tenemos muy buenos jugadores, algunas veces entran unos y otras otros. La posibilidad de tener muy buenos cambios es importante y estamos encantados del equipo que tenemos”.

Nota antes del parón

“La notas son para final de temporada. Me quedo con las ganas de ganas de trabajar, la pasión y la intensidad. Es un grupo fantástico que quiere aprovechar cada entrenamiento que es algo fantástico para un entrenador”.