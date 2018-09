Courtois: “La gente quiere buscar polémicas, pero Keylor y yo nos llevamos muy bien”

Thibaut Courtois compareció ante el micrófono de Movistar + después de su debut con la victoria del Real Madrid sobre el Leganés. El cancerbero se estrenó en el once de Lopetegui y mostró sus impresiones sobre el choque, en el que el Madrid acabó goleando y él no tuvo demasiado trabajo. Asimismo, Courtois negó cualquier tipo de problema con su rival por la titularidad, Keylor Navas.

El portero belga analizó su debut en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid, en un día muy especial para él. “Al principio te tienes que acomodar un poco porque he entrenado bien pero el partido siempre es diferente, y cuando llegas tarde cuando ya se acabó la pretemporada no es fácil entrar y he entrado bien, así que contento con la victoria”.

“El míster me lo dijo ayer y muy feliz, obviamente”, afirmó Courtois, que quiso zanjar cualquier tipo de polémica con Navas. “Me ha deseado mucha suerte, nos llevamos muy bien. A veces veo en la prensa que quiere buscar polémica pero estamos entrenando muy bien, nos llevamos muy bien, dando el máximo los dos. El míster decide quien juega, pero al equipo le va a venir muy bien, con Kiko también, que haya tres porterazos”.

Lopetegui, sin embargo, no ha comunicado a Courtois, Kiko y Keylor quien será el portero titular el resto de la temporada. “No, aún no hay que seguir así compitiendo y dando todo en el entrenamiento”.

El hecho de que el primer disparo que recibió fuera gol no mermó a Courtois. “Nada, esas cosas no me cambian la concentración o me la quitan. El penalti iba bien chutado y yo elegí el otro lado, los otros disparos los cubrí bien y me sentí bien con los pies”.