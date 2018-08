Mariano, presentado con el ‘7’: “Vuelvo a casa y pondré todo mi empeño para seguir haciendo historia”

Mariano Díaz es presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Mariano Díaz compareció ante los medios de comunicación en su presentación como jugador del Real Madrid. El nuevo 7 del Real Madrid respondió a las preguntas minutos después de pronunciar un emotivo discurso en su regreso al Santiago Bernabéu tras pasar una temporada en el Olympique de Lyon.

31 de agosto de 2018. Un día que difícilmente olvidará Mariano Díaz, pues supone su vuelta oficial al Real Madrid, equipo que abandonó el pasado verano y al que siempre confesó deseaba volver. Después de entrenarse en Valdebebas con sus viejos compañeros y alguna cara nueva, Mariano Díaz acudió al palco de honor del Santiago Bernabéu para ser presentado como el nuevo delantero de la plantilla blanca.

Tras agradecer las palabras y confianza de Florentino Pérez, Mariano tomó la palabra ante la atenta mirada de sus padres y su novia. “He preparado unas líneas porque estoy muy emocionado y muy nervioso”, confesaba el delantero antes de iniciar el discurso. “Es un día muy especial, vuelvo a casa y sólo puedo decir gracias. Gracias al club, al entrenador y al presidente por permitirme volver a vestir esta camiseta. Gracias también a mi familia, a mis agentes, a todas las personas que me han apoyado en todo momento, que han hecho posible que estemos hoy aquí”.

“Estoy muy ilusionado en compartir vestuario con grandes jugadores. Voy a poner todo mi empeño para que sigamos haciendo historia. Muchas gracias y HALA MADRID“, dijo Mariano antes de saltar al césped del Santiago Bernabéu donde le esperaba la afición blanca y donde exhibió su destreza dando toques con el balón.

Sensaciones

“Increíble. Vuelvo a mi casa a cumplir un sueño, que desde pequeño es estar aquí”.

Responsabilidad de llevar el 7

“Para mí lo más importante no es el número, es un reto, he querido llevar ese número que han llevado esa leyenda como Emilio y grandísimos jugadores”.

Lopetegui

“Estoy muy contento de estar en mi casa y de poder aportar al equipo mi granito de arena. El entrenador es el que decidirá y estoy muy contento de estar aquí”.

Convocatoria para la selección en el futuro

“Para mí es un día muy especial, es el mejor día al estar en el mejor club de mi vida yo lo que quiero es estar en el próximo partido para demostrar y dar el máximo y si algún día llega esa convocatoria seré muy feliz”.

Elección del Real Madrid

“El Madrid es el club de mis sueños, me debo a este club porque es el que ha criado, siento mucho orgullo y estoy muy contento de estar aquí”

Proyectos

“Cada día tengo que mejorar todo, vengo aquí a trabajar y ayudar a mis compañeros y al equipo”.

Elección dorsal 7

“El dorsal no es lo mas importante, estaba libre, me hacía mucha ilusión y estoy muy contento de llevar ese número”.

Sevilla

“Yo en cuanto al Sevilla sólo tengo palabras de agradecimiento y orgullo por el interés que han mostrado por mí, dicho esto, hoy es el día más feliz de mi vida en el que ficho por el mejor club del mundo, y estoy feliz”.

Llamada de Lopetegui

“Julen me llamó, gran parte de ello fue que él me llamó y me dijo que contaba conmigo esta temporada y que estaba muy contento conmigo si volvía”.

Su evolución tras pasar por la Ligue 1

El Olympique de Lyon siempre lo tendré en mi corazón, me han venido muy bien esos minutos para madurar como jugador y como persona y eso me ha permitido volver al mejor club del mundo y mi casa.

Metas

“Me marco este año, dar el máximo para el equipo y para mis compañeros y ojalá podamos seguir logrando éxitos para seguir haciendo historia”.

Rol

“Yo vengo aquí a trabajar, soy uno más, somos una familia y eso es lo que cuenta”

Vuelta temprana al Madrid

“Cuando una se va de su casa está muy triste pero es difícil imaginar volver al cabo de un año, y cuando recibií la llamada de Julen me puse súper nervioso y súper contento. Aquí estoy porque ellos quieren y yo también”.

Competencia

“Vengo a trabajar y a jugar con todos mis compañeros como Benzema, Bale y Asensio, vengo a pelear por el puesto en cada entrenamiento y dejarme la vida por esta camiseta”.

Presencia ante el Leganés

El entrenadorr es el que decide, él me ha convocado y yo estoy con la ilusión de volver a jugar en el Santiago Bernabéu”.