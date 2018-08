Luis Enrique se vuelve vikingo: lleva a seis del Madrid y once con pasado madridista

Nacho, Sergio Ramos, Carvajal, Asensio, Isco y Ceballos, entre los convocados Marcos Alonso, Morata o Albiol vuelven a una lista de España Luis Enrique sólo lleva a dos jugadores del Barcelona

Luis Enrique ha dejado su impronta en el primer día como seleccionador español en el que sus decisiones iban a ser juzgadas por el gran público. El técnico asturiano diseñó una revolución en su primera lista, con siete mundialistas fuera de la convocatoria y once novedades, siendo los jugadores de pasado o presente madridista los grandes beneficiados, al contrario de lo que muchos podían pensar. El nuevo seleccionador nacional demostró que personalidad no le falta y que no se puede dudar de su profesionalidad en este cargo.

El Real Madrid es el equipo con mayor representación en la lista de Luis Enrique, con hasta seis jugadores de la primera plantilla merengue entre los elegidos por Luis Enrique: Carvajal, Sergio Ramos, Isco, Ceballos, Marco Asensio y Nacho. La decisión puede parecer lógica teniendo en cuenta los resultados del equipo blanco en los últimos años, el considerable núcleo de españoles que reside en el Real Madrid y el nivel de los susodichos –a excepción de Ceballos todos con papel importante–, pero el pasado azulgrana del técnico sembraba las dudas en los días previos a su decisión.

También cabe destacar la afluencia de jugadores con pasado madridista, que elevan esta particular lista a once hombres. Además, en este apartado, Albiol, Morata, Marcos Alonso y Diego Llorente –con el que el nuevo cuerpo técnico ha tenido un gran detalle– representan novedades al no haber estado seleccionados para el Mundial, mientras que el restante, Rodrigo Moreno, lo hizo con carácter de último delantero de la rotación, por detrás de Diego Costa y Iago Aspas, este una de las principales ausencias.

De todos los mundialistas con pasado o presente en el Real Madrid, sólo Lucas Vázquez se ha quedado fuera de los primeros elegidos por Luis Enrique. El extremo gallego es un jugador que posiblemente merecía verse incluido en la convocatoria, al igual que los Koke, Aspas o Jordi Alba, pero la competencia le ha apartado de vestir la camiseta de España en los primeros partidos de esta nueva era. Otros como Marcos Llorente, Vallejo u Odriozola tampoco han sido seleccionados, pero podrían contar en un futuro cercano con una oportunidad del seleccionador.

La primera lista de Luis Enrique al completo

Porteros: De Gea, Kepa y Pau.

Defensas: Carvajal, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Albiol, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Marcos Alonso y Gayá.

Centrocampistas: Busquets, Sergi Roberto, Saúl, Rodrigo, Thiago, Isco y Ceballos.

Delanteros: Asensio, Diego Costa, Morata, Suso y Rodrigo Moreno.