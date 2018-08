La hora de Modric

Tras disputar poco más de 90 minutos en los tres primeros partidos del curso, será titular por primera vez esta temporada. Lopetegui le meterá de inicio en el medio, junto a Kroos e Isco, sentando a Casemiro.

El Jugador del Año de Europa está de regreso. Tras varios partidos partiendo desde el banquillo, Luka Modric será titular ante el Leganés. El croata ha tenido hasta el momento poco más de 90 minutos, repartidos en la Supercopa de Europa y en los dos partidos de Liga. Sin embargo, frente al conjunto pepinero, Lopetegui le devolverá a su puesto habitual dentro del equipo, dentro del once que parta de inicio.

Modric se incorporó a primeros de agosto a la rutina del equipo, que andaba de gira por Estados Unidos. Después de sobresalir en el Mundial 2018 con croacia -donde fue galardonado con el Balón de Oro de la competición tras alcanzar la final- el mediocentro no viajó al stage veraniego de los blancos. A su llegada, el técnico madridista prefirió que cogiese ritmo antes de meterle de lleno en la competición.

Pero tres semanas después del inicio de esta, Modric está listo. El jugador se ha preparado durante los poco más de 20 días que lleva entrenándose y ya está listo para coger las riendas del equipo. Un timón que, como en los últimos años, ha demostrado que sabe manejar a la perfección.

Cierto es que el conjunto madridista no ha notado en exceso su ausencia. El conjunto madridista lleva por el momento pleno en la Liga, habiendo ganado en las dos jornadas disputadas hasta la fecha. Primero vencieron al Getafe por 2-0 y después remontaron al Girona en Montilivi, en un encuentro que costó más de lo que dijo el resultado. Ante el Leganés los madridistas buscarán continuar la racha y seguir en el liderato de la competición doméstica y para ello, Lopetegui recurrirá a un Modric que está de dulce.

La temporada pasada el croata dio un paso al frente y demostró ser no sólo el mejor centrocampista del mundo, que ya lo era, sino un jugador capaz de discutirle los títulos individuales a dos gigantes como Messi y Cristiano. En esta temporada se espera lo mejor de un Modric que llega casi sin vacaciones y en un estado de forma increíble.

Lopetegui le hará un hueco en el centro del campo donde Isco y Kroos le acompañarán. El entrenador del Real Madrid dejará en el banquillo a Casemiro y dará al balcánico una plaza en el once que tiene asegurada. Con el The Best y el Balón de Oro en el horizonte, llega la hora de Modric, que tratará de seguir demostrando el gran momento de forma por el que atraviesa. El Bernabéu volverá a disfrutar de su magia.