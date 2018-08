Dardo de Ramos a Cristiano tras su ‘espantada’: “Que haga lo que quiera, es decisión suya”

Sergio Ramos, mejor defensor del año para la UEFA, quiso mandar un recado a su ex compañero Cristiano Ronaldo, quien se ausentó de la gala de premios tras saber que no sería distinguido como el Mejor Jugador de la UEFA 2018. “Es una decisión suya, es su vida y que haga lo que quiera”, dijo Ramos.

El defensa, de hecho, no tenía ni idea de que Cristiano se fuese a ausentar de una gala tan importante. No en vano, la última vez que no acudió a una gala de este calibre el portugués fue en la correspondiente al Balón de Oro 2012. “Nos hemos enterado cuando nos estaban poniendo el micrófono. Nadie nos había dicho nada de que Cristiano no venía”, aclaró.

Sergio Ramos también se refirió a su relación con Mo Salah, con quien tuvo una agria polémica tras su lesión en la final de Champions. “Nos hemos saludado normal y corriente. Yo siempre le deseo suerte a la gente cuando les veo y no ha pasado nada fuera de lo normal”, dijo sobre su encuentro con el egipcio.

Por último, el capitán madridista mandó otro dardo a Cristiano asegurando que en “el Real Madrid siempre se ha sentido como una familia” y mostrando una tremenda satisfacción por la tercera Champions consecutiva. “El camino a la cuarta es algo aún”, zanjó.