Cristiano Ronaldo evitó un reencuentro con sus ex compañeros del Real Madrid y con el presidente Florentino Pérez. El delantero de la Juventus no acudió a la gala anual de la UEFA tras saber que no sería distinguido con el galardón al Mejor Jugador de la UEFA 2018, premio que finalmente recaería en manos de Luka Modric.

El futbolista llevaba mucho tiempo sin borrarse de una gala de estos vuelos, concretamente desde la ceremonia del Balón de Oro 2012, que ganó Leo Messi y en la que tampoco acudió su entonces técnico Jose Mourinho. El portugués prefirió no asistir a Mónaco, pese a encontrarse su nueva residencia a apenas 200 kilómetros y no haber contraprogramado ningún compromiso con la Juventus.

La gala anual de la UEFA tenía un especial morbo porque se trataba del primer reencuentro público entre Cristiano Ronaldo y los iconos del Real Madrid con el capitán Sergio Ramos, el Balón de Oro del Mundial Luka Modric o el presidente Florentino Pérez en la ceremonia.

El portugués, pese a ganar el premio al Mejor Delantero de la UEFA 2018, no acudió a la gala y ni siquiera dejó un mensaje de agradecimiento por el premio. Parece ser que el premio era caza menor para el ex jugador del Real Madrid.