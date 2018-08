El presidente del Lyon, sobre el fichaje de Mariano: “No hay nada hecho, seguimos negociando con el Madrid”

El presidente del Olympique de Lyon ha explicado todos los detalles de la venta de Mariano al Real Madrid

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, ha dado una rueda de prensa en la que le han preguntado por el fichaje de Mariano por el Real Madrid, cosa que ha confirmado, además de aportar los datos en los que se cerrará la operación.

Venta de Mariano

“Las cosas no se están haciendo como se dicen. Mariano nos dijo hace 3 semanas que quería marcharse del Lyon y que tenía negociaciones avanzadas con el Real Madrid”.

Contactos con el Real Madrid

“Tras Mariano decirme que quería irse al Real Madrid, llamé a Florentino Pérez y él me dijo que no, que Mariano no estaba en el perfil que querían fichar. El futbolista seguía diciendo que quería irse al club blanco y escuchamos la oferta”.

Oferta del Sevilla

“Cuando llegó la oferta del Sevilla pensamos que iba a ser malo para el Lyon conservar en la plantilla a un jugador que quería marcharse del equipo”.

Cláusula de tanteo

“No sabíamos que el Real Madrid iba a ejercer la cláusula de tanteo. Ahora estamos negociando con el Real Madrid, pero es un poco complicado. Dejaremos ir a Mariano siempre que lleguemos a un acuerdo y que supere la revisión médica”.

La operación

“El Real Madrid pagará 33 millones más otros tres en bonus. Habrá que restarle el 35% de los derechos que tienen por el jugador”.