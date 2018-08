Así fue el debut de Vinicius con el Castilla: comenzó de titular y dejó destellos de su calidad

Vinicius estuvo más participativo en la segunda parte que en la primera, apenas gozó de ocasiones de gol, pero dejó un gran gesto técnico, al completar una filigrana de crack

Vinicius Júnior tuvo sus primeros minutos de la temporada desde su llegada de Brasil. Tras no tener oportunidades en los dos primeros partidos del primer equipo, el jugador del Real Madrid debutó con el Castilla ante Las Palmas Atlético, en un partido en el que el filial madridista logró los primeros tres puntos de la temporada tras imponerse 2-0. Sin embargo el brasileño no tuvo su mejor día. Su participación en el equipo fue de menos a más y, aunque dejó muestras de su calidad, no dio todo lo que se espera de él esta temporada.

Era el foco principal del encuentro. Tras el debate surgido entorno a su figura, Vinicius se estrenaba con la camiseta madridista bajo la lupa de todos los presentes en el Di Stéfano. El extremo no fue ese jugador determinante que se espera durante los 73 minutos que estuvo sobre el césped. Sobre todo durante la primera mitad.

Desde los primeros minutos estuvo buscando a sus compañeros, aunque sin encontrar buenos balones. Le costó entrar en el partido, pues no era capaz de aparecer con la frecuencia deseada. Estuvo poco preciso durante la primera mitad y le costó conectarse al ataque. De hecho, durante los primeros 45 minutos erró algún que otro pase y sólo dispuso de una oportunidad, un disparo sin demasiado peligro.

En la segunda mitad, ya con el 2-0 en el marcador, Vinicius fue creciendo. El ex del Flamengo se dejó ver más y dejo muestras de su calidad. Pese a no disponer de oportunidades reales de peligro, el jugador sí que trató de mostrarse más.

Fue entrando en calor y conectando con más asiduidad con el resto del equipo y dejó un increíble toque de su clase. Tras recibir un balón en la zona de tres cuartos de cancha, ante el ‘sandwich’ que intentaron hacerle dos de los jugadores canarios, Vinicius se zafó de ellos haciendo un túnel de tacón a uno de ellos. La única manera de pararle gue haciéndole una falta una vez se había marchado.

La acción asombró en la grada, que estaba deseosa de que la joven perla madridista dejase algún destello. Pero aquello fue lo más reseñable que pudo hacer, pues pocos minutos después iba a abandonar el terreno de juego. En el 73′ Solari consideró que había llegado el momento de dar descanso al carioca, retirándole del terreno de juego.