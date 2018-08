El padre de Hazard ‘culpa’ a Zidane de que su hijo quizá nunca pueda jugar en el Real Madrid

Cree que la salida del entrenador francés puede ser clave y se lamenta Si no renueva con el Chelsea, el verano que viene se antoja interesante, pues cumple contrato en 2020

Thierry Hazard, padre de Eden Hazard, está resignado. Siempre ha reconocido públicamente que quería que su hijo jugara en el Real Madrid, y este verano era una buena oportunidad aprovechando su gran Mundial y que el Chelsea no va a jugar Champions League. Sin embargo, el belga va a quedarse en Stamford Bridge, por lo que ni él ni su padre verán cumplido ese deseo de vestir de blanco, al menos por ahora.

El problema es que ha visto como el tren del Real Madrid ha pasado otra vez y no se ha montado. Y no suele haber muchas más oportunidades tratándose del equipo blanco. De hecho, el padre de Hazard teme que su hijo nunca llegue a jugar en el conjunto merengue. Cree que la salida de Zinedine Zidane puede ser muy importante en ese sentido. El entrenador francés siempre ha sido un enamorado de su juego. De hecho, ya recomendó su fichaje al Real Madrid cuando todavía jugaba en el Lille, pero finalmente recaló en el Chelsea.

Thierry Hazard es consciente de que este verano era el ideal para haber hecho las maletas rumbo a la capital de España, pero no ha podido ser y lo explica así en declaraciones recogidas por Daily Mirror: “No puedo decir por qué no pasó. No porque no quiera, sino porque no lo sé. El próximo año, Eden tendrá un año más de contrato, pero tal vez nunca termine en el Real Madrid. Tal vez sería una historia diferente con Zidane”.

Ese dato del contrato es importante. Si Hazard sigue rechazando las ofertas de renovación del Chelsea, el verano que viene sólo tendría un año más firmado. Es decir, el club de Londres se vería en la misma tesitura que con Courtois este año. O vende al crack belga y le saca una buena cantidad de dinero o en 2020 podría marcharse gratis y firmar por el equipo que quiera…