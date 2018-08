Mohamed: “Lo de Aspas al Real Madrid es sólo un rumor”

El técnico del Celta asegura que no se le pasa por la cabeza la salida de Iago Aspas

El técnico del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, se muestra muy tranquilo sobre la posible salida de Iago Aspas al Real Madrid, algo que atribuye a “un rumor”. Mohamed asegura que su estrella no se va a mover del cuadro vigués y que por su cabeza no pasa la opción de no contar con él internacional español en sus planes para la presente temporada.

“Yo estoy tranquilo realmente. A nosotros no se nos pasa en ningún momento por la cabeza no contar con Iago. Tengo una manera de vivir que no me gusta inventarme problemas en mi cabeza aunque uno como ser humano siempre está pensando en lo que puede pasar”, dijo en la rueda de prensa.

“Creo que es solamente un rumor. La directiva me dijo que no era cierto, así que estoy tranquilo”, añadió el preparador argentino que asegura que la directiva está más pendiente de vender a los jugadores con los que no se cuenta que en la llegada de nuevos fichajes.

El Celta visita el Ciudad de Valencia tras el empate ante el Espanyol en la primera jornada de la Liga Santander, con Iago Aspas a la cabeza. Mohamed está tranquilo, pero el Real Madrid anda en busca de un delantero y el internacional español habría pasado a ser la prioridad, en vez de Rodrigo Moreno, según han publicado algunos medios estos días, cosa que el técnico desmiente rotundamente antes del choque frente al Levante.