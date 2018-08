Rivaldo ataca a Lopetegui: “Si Vinicius no juega es por decisión del técnico”

Rivaldo acusó a Lopetegui de que Vinicius no haya jugado ni un minuto en partido oficial del Real Madrid

Rivaldo ha atacado a Julen Lopetegui cuando fue cuestionado por Vinicius Junior y el no haber jugado ni un solo minuto oficial con el Real Madrid. El ex futbolista del Barcelona fue claro y culpó al técnico del cuadro blanco.

“Si Vinicius no juega es por decisión del entrenador, no por proteger al jugador”, aseguró Rivaldo en una entrevista en BRT News. “El comienzo de la temporada es el mejor momento para foguear a un futbolista”, añadió el mítico mediapunta brasileño.

Y es que el caso Vinicius continúa siendo un tema de debate en el Real Madrid. El carioca cuajó una gran pretemporada, pero en los dos partidos oficiales que ha disputado el conjunto merengue, el ex del Flamengo no ha jugado ni un minuto. A raíz de esto, en la entidad de Chamartin ya tienen un plan para él: entrenar con el primer equipo y jugar con el Castilla cuando Lopetegui no cuente con él.

“Si ha sido incluido en la plantilla es porque tiene condiciones para jugar y no se debería perder más tiempo”, comentó un Rivaldo que, sin duda, le daría la oportunidad de jugar a Vinicius con el primer equipo del Real Madrid.

Además, fue cuestionado por la disputa de un partido de la Liga en Estados Unidos, a lo que fue muy crítico con la decisión. “Parece una operación financiera que no tiene en cuenta a los aficionados de los equipos españoles”, contestó Rivaldo.