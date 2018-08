Falcao, ¿verdad o bulo?

Los rumores sobre un posible interés del Real Madrid crecen Su edad sería el principal obstáculo

Radamel Falcao García ha sido relacionado con el Real Madrid en varias ocasiones y en diferentes etapas. Sin embargo, sus caminos nunca se han unido… hasta el momento. Ahora, el club blanco busca un delantero centro en el mercado, un ariete diferente a Benzema pero que pueda competir con él y a la vez complementarlo. Los cantos de sirena de Falcao han vuelto a aparecer, pero su perfil no encaja con lo que vienen buscando en Concha Espina, por lo que parece más ruido exterior que realidad.

Durante los últimos días, los rumores sobre una posible llegada del delantero colombiano al conjunto merengue se han acrecentado. Diversos medios de su país y también europeos insisten en el hecho de que Falcao es una de las opciones del Real Madrid para reforzar el frente de ataque, pero sus 32 años son un lastre que impiden casi de todas todas su fichaje por el equipo blanco.

En la cúpula del club no quieren fichar jugadores cuya carrera está ya en su recta final. La idea sigue siendo reclutar a los mejores jóvenes o, en todo caso, a jugadores contrastados con más edad pero que todavía no ronden la treintena. Además, el Mónaco vende caro cuando algún equipo quiere a alguna de sus estrellas, por lo que por Falcao pedirían una cantidad que no estaría dispuesto a hacer frente el Real Madrid.

Por características y por su estrecha relación con el gol, Falcao podría tener sitio en este Real Madrid de Lopetegui como complemento, pero de ahí que el Real Madrid vaya a acometer su fichaje hay un trecho. Es época de mercado de fichajes y de rumores, pero suena extraño, raro y poco creíble que el club blanco vaya a por el colombiano, que tiene 32 años y que no está ya en su mejor momento.