Hazard sólo renovará con el Chelsea si se clasifica para la Champions

Hazard no quiere precipitarse y el Real Madrid sigue en el horizonte Podría darse el mismo caso que con Courtois si no renueva

Eden Hazard dijo durante el Mundial que necesitaba nuevos retos y volvió a lanzar un guiño al Real Madrid. Quería y quiere vestir de blanco, pero ha asumido que este verano no va a salir del Chelsea. Sin embargo, eso no quita que a día de hoy no quiera renovar con el club inglés, que quiere blindar a su estrella ofreciéndole un salario de algo más de 18 millones de euros netos por temporada y un contrato de cinco años.

Hazard tiene contrato con la entidad británica hasta 2020. Pero el crack belga ha despertado el interés del Real Madrd y de otros de grandes de Europa, de ahí que el Chelsea quiera ampliar esa vinculación y mejorarle contrato. Pero el jugador tiene muchas dudas. De hecho, tal y como apunta The Sun no va a aceptar ninguna oferta de renovación hasta que el Chelsea no se clasifique para la próxima edición de la Champions League.

Y es que uno de los motivos que hacían que Hazard quisiera marcharse de Londres este verano era precisamente ese. El futbolista entiende que con su nivel es un paso atrás demasiado importante jugar la Europa League y no competir con los mejores equipos jugadores en la Champions League, por lo que quiere que no vuelva a repetirse esa situación. Asume que se va a quedar en el Chelsea este año, pero quiere estar acompañado de un equipo ganador que pelee por todos los títulos.

Mientras tanto, el Real Madrid se mantiene a la espera. En Concha Espina no estaban dispuetos a pagar 200 millones de euros por el belga este verano, pero saben que si el belga sigue sin renovar con el Chelsea su precio irá bajando, tal y como ha ocurrido con Courtois. De hecho, si llega al próximo verano sin renovar el club inglés podría verse obligado a venderlo por una cantidad muy inferior a su valor de mercado, idéntica estrategia seguida con su compatriota.