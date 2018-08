Asensio: “El presidente y el entrenador verán si hay que fichar”

Marco Asensio compareció tras el triunfo del Real Madrid en su estreno en la Liga Santander. El balear analizó positivamente la actuación del equipo en el Bernabéu y no se mojó a la hora de considerar si el Madrid necesita o no fichajes antes de que cierre el mercado.

El ’20’ del Real Madrid se mostró contento por el partido realizado por el equipo en su debut en la competición liguera. “Era muy importante empezar bien, con buenas sensaciones. Hemos hecho un partido muy completo. Este es el camino para llegar lejos”.

La ausencia de Cristiano Ronaldo no merma los ánimos de los jugadores del Real Madrid, como aseveró Asensio. “Cristiano ya se ha ido, tenemos un gran equipo, estamos trabajando bien y hoy se ha visto reflejado. Como he dicho, este es el camino a seguir”.

“En la Supercopa pasó lo que pasó, esta es otra competición y hay que pasar página. Tenemos mucha ilusión en esta temporada”, aseguró Asensio, uno de los destacados en el partido frente al Getafe con una asistencia de gol.

Preguntado por si cree que el equipo necesita fichajes de aquí a que cierre el mercado, Marco prefirió no mojarse. “Eso no depende de mí, lo decide el presi, el entrenador… Ya verán si hay que reforzar alguna posición. Como no tengo ni voz ni voto no puedo responder”.