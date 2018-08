Hazard confirma que no se irá al Madrid… este verano

Después de un verano en el que el nombre de Eden Hazard ha estado más que nunca en la órbita del Madrid, el delantero confirma que seguirá en el Chelsea

Eden Hazard ha acabado con todos los rumores que lo relacionan con un posible fichaje por el Real Madrid este verano. “No me iré” ha dicho el delantero belga del Chelsea, quien al mismo tiempo ha señalado que se han dicho “muchas estupideces” sobre su futuro. El 10 del conjunto blue continuará toda la temporada en Stamford Bridge.

Días después de que Maurizio Sarri, el entrenador del Chelsea, se mostrase convencido de que Eden Hazard seguiría en el equipo, el propio jugador se ha encargado de confirmar su permanencia en Stamford Bridge. “No me iré” ha dicho el delantero belga, unas declaraciones que recoge el diario inglés The Guardian.

Fue el propio jugador el que se encargó de alimentar los rumores acerca de una más que posible marcha del conjunto inglés este verano. “Después de seis años maravillosos en el Chelsea, quizá es el momento de descubrir algo diferente”, dijo en pleno Mundial de Rusia, al tiempo que aprovechaba cada oportunidad para realizar pequeños guiños al Real Madrid.

Sin embargo, ahora el belga ha tildado de “estupideces” los comentarios acerca de su posible marcha del conjunto blue. “Todo el mundo sabe lo que dije tras el Mundial. Se han dicho muchas cosas. Un montón de estupideces. Pero por el momento estoy feliz aquí. Me quedan dos años de contrato, ya veremos qué pasa. ¿Irme este año? No me iré”, señaló el jugador del Chelsea.

Una vez cerrada la puerta de entrada en el mercado inglés, para Hazard sería extraño irse ahora sin la posibilidad de que le encuentren repuesto. “Sería raro irme sin que puedan firmar un sustituto”, dijo el belga, que empezó desde el banquillo en la victoria de los blues ante el Arsenal de Unai Emery.

Hazard tiene contrato hasta 2020 y aunque los ingleses le han intentado renovar en varias ocasiones por ahora el jugador ha aplazado esa decisión. El delantero parece decidido a seguir en el Chelsea este año, aunque cuando se reabra la ventana de fichajes en enero su nombre volverá a sonar en el mercado…