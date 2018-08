Lopetegui: “La plantilla me encanta y vamos a por todo con los que tenemos”

El técnico vasco prefiere no pronunciarse sobre el tema del mercado de fichajes Lopetegui está convencido de que la competencia entre Courtois y Keylor Navas "es positiva"

Julen Lopetegui compareció en la rueda de prensa previa al Real Madrid – Getafe, partido de la primera jornada de la Liga Santander. El técnico vasco confía en poder empezar bien el campeonato doméstico, al que da mucha importancia por la regularidad que exige para poder ganarlo. Se habla mucho de fichajes en el entorno del club blanco, pero Lopetegui no se moja y prefiere centrarse en sacar lo mejor de los jugadores con los que cuenta.

Calidad de la plantilla

“Creo que tenemos talento suficiente para ser un gran equipo y estamos convencidos de que lo vamos a ser. No es fácil hacer esa comparación”.

¿Fichajes?

“Lo que me gustaría como entrenador es centrarme en sacar el máximo provecho a una plantilla que me encanta. Tenemos mucho talento y queremos que esté al servicio de un sentimiento colectivo, en ello estamos trabajando. Estoy seguro que se va a ver un Madrid con talento, gran mentalidad y sentimiento de equipo. Son importantes lo que están, los que no están no son importantes”.

¿Da para ganarlo todo?

“Nosotros vamos a luchar por todos los títulos con los jugadores que tenemos, confiamos plenamente en ellos. Tenemos que sacar el máximo provecho de unos jugadores que están haciendo un trabajo fantástico. No dudaría del talento de la plantilla que tengo, más del que se puede pensar”.

Lanzador de penaltis

“No son propiedad de nadie, son propiedad del equipo. La decisión corresponde al entrenador, claro que sí. Hay diferentes opciones, ojalá ese sea el mayor problema de la temporada. Tenemos cosas más completas que solucionar. Dependerá del momento del partido, de la continuidad de un jugador lanzándolos… No nos preocupa demasiado”.

Getafe

“Nos enfrentamos a un equipo que terminó octavo e hizo una temporada magnífica. Se ha reforzado muy bien, mismo entrenador… Ha hecho una pretemporada muy buena. Tenemos que ser capaces de superarlos y prepararnos bien. Es el comienzo de una temporada que nos ilusiona y nos motiva. Queremos ganar la Liga”.

¿Plantilla cerrada?

“Lo que espero es que seamos capaces de ganar los partidos que tenemos de Liga. Eso es lo que está en nuestra mano y ahí nos tenemos que centrar, lo demás no está en nuestras manos. Los tres puntos de mañana son igual de importantes que los de marzo. Queremos estar a la altura y ganar esta Liga. Lo que realmente me preocupa actualmente es el partido de mañana. Por mi parte sería un gran error hablar de lo que ahora mismo no es prioritario. Lo prioritario es el partido ante el Getafe”.

Qué le entusiasma y que le preocupa

“Me entusiasma la actitud, la motivación y las ganas de los jugadores por reivindicarse. Nos apasiona ser capaces de ganar la Liga, es la competición de la regularidad y la que te mantiene activo y presente en el resto de la temporada. Me preocupa que seamos capaces de dar nuestra mejor versión. Trabajaremos a muerte para ellos”.

Cómo quiere que juegue su Real Madrid

“Uno aspira a que su equipo sea perfecto. Dominar todos los momentos del juego, atacar mejor y defender mejor. A partir de ahí, veremos. Hemos trabajado bien pese a la dificultad de los jugadores que jugaron el Mundial. Ahora tenemos un periodo importante para trabajar todos colectivamente. Van a ser semanas importantes de trabajo”.

Portería: Courtois-Keylor

“No hay una fórmula mágica. Creo en la gestión semanal de las situaciones. Iremos viendo qué es lo mejor para el equipo en cada momento. Tenemos dos grandes porteros y también el resto lo son. Trataremos de gestionarlo bien y de tomar las mejores decisiones para el equipo. Es una gran competencia pero no lo veo como algo negativo sino positivo. Es bueno para el equipo. ¿Salidas? Evidentemente nos quedaremos con tres porteros, algunos saldrán. Tomaremos las decisiones cuando tengamos que tomarlas”.