Yuri: “Veo a Neymar de blanco”

Yuri Berchiche y Neymar coincidieron la pasada campaña en el vestuario del París Saint Germain "Si viene al Madrid le deseo la mejor de las suertes", dijo el lateral

El lateral del Athletic Club de Bilbao, Yuri Berchiche, considera que Neymar, jugador con el que coincidió la pasada campaña en el París Saint Germain, volverá tarde o temprano a la Liga española y lo hará para vestir la camiseta del Real Madrid. “Si viene al Madrid le deseo la mejor de las suertes”, dijo el jugador vasco.

Tras un año en el París Saint Germain, Yuri Berchiche afronta la próxima temporada con ambición y con ganas de triunfar en el Athletic de Bilbao. El lateral vasco pasó por los micrófonos de El Larguero y habló entre otros temas de su ex compañero en el conjunto parisino, el brasileño Neymar.

“Le veo volviendo pero más de blanco que de azulgrana. Fue muy feliz en Barcelona y en caso de volver la cosa va por allí. La Liga le gusta por lo que he hablado con él y le conozco, tengo una relación muy buena, es un chico fantástico“, decía el defensa en relación al jugador de la Canarinha. “Si viene al Madrid le deseo la mejor de las suertes”, añadió.

Berchiche se ha mostrado optimista con su llegada a Lezama. “Hemos congeniado muy bien la plantilla y el cuerpo técnico, Eduardo (Berizzo) transmite mucha seguridad, nos conoce a todos y el ambiente es fabuloso. En Sevilla no hubo paciencia con él. Hay ilusión sabiendo que el curso pasado no fue un buen año”, comentaba el ex del conjunto parisino.

Además, Yuri mostró su aprobación al acuerdo tomado por la Liga por el que uno de los partidos del campeonato nacional se pueda disputar por primera vez fuera del territorio español, en Estados Unidos o Canadá. “El fútbol cada vez está más globalizado y es positivo”, señaló el lateral.