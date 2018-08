Zidane quiere entrenar en la Premier y el United le tienta

La mala relación de Mourinho con los dirigentes abren esa posibilidad para el francés Siempre ha sido un admirador de Alex Ferguson

Zidane está viendo los toros desde la barrera. Está sin equipo tras abandonar el Real Madrid, dedicándose a su familia y quién sabe si preparando ya su próxima aventura en los banquillos. Y es que en Francia aseguran este miércoles que el entrenador galo tiene en mente dirigir a un equipo de la Premier League a corto o medio plazo. El prestigioso diario L’Equipe hoy en portada este tema. En sus páginas cuentan que a Zidane le atrae el fútbol inglés y van más allá, pues aseguran que el francés vería con buenos ojos hacerse cargo del Manchester United, ahora dirigido por José Mourinho.

La relación entre el portugués y los dirigentes del club de Old Trafford no es la mejor. El técnico pidió una serie de fichajes que no han llegado y no para de lanzar dardos a los responsables de la entidad. Así, si el United no arranca bien esta temporada no sería ninguna sorpresa que Mou fuera destituido, de ahí que a Zidane se le esté pasando por la cabeza dirigir a los diablos rojos en un futuro no demasiado lejano.

Le seduce el United

Zidane, que siempre fue un admirador de Sir Alex Ferguson, sabe que tras ganar tres Champions League consecutivas con el Real Madrid todos los grandes de Europa van a llamar a su puerta si necesitan entrenador. Va a estar en todas las quinielas, pero él no quiere aceptar lo primero que se le presente, quiere analizar todo al detalle antes de decidirse. Es por ello que considera que el Manchester United puede ser una gran opción, un club histórico venido a menos en los últimos años al que podría devolver a lo más alto.

El francés, con un palmarés brillante en su todavía corta carrera como entrenador, supondría además un reclamo tremendo para la liga inglesa, donde le recibirían con los brazos abiertos. De momento está de vacaciones, tomándose unos meses sabáticos, pero por su cabeza ya pasa volver a sentarse en un banquillo y seguir haciendo historia como técnico.