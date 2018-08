Los trending topics del Real Madrid – Atlético de la Supercopa de Europa

El Atlético se llevó la Supercopa de Europa tras imponerse al Real Madrid en la prórroga (2-4) Diego Costa fue el mejor hombre sobre el terreno de juego mientras que Varane hizo un partido para olvidar.

El Atlético se llevó la Supercopa de Europa después de imponerse al Real Madrid en la final de Tallin (2-4) gracias a los goles de Saúl y Koke en la primera parte de la prórroga. El centrocampista alicantino marcó el gol definitivo después de un grave error de Varane y el conjunto rojiblanco obtuvo su minivenganza tras las finales perdidas de Lisboa y Milán. Todo ello gracias a la aportación de un Diego Costa que fue el mejor jugador del partido tras anotar los dos primeros goles del equipo se Simeone.

El influencer: Diego Costa

Diego Costa fue uno de los mejores jugadores de la Selección española en el Mundial y parece que después del verano sigue loco por la música. El delantero del Atlético fue el mejor jugador del partido tras marcar los dos goles del equipo rojiblanco y sacar de quicio a Ramos y Varane. El de Lagarto abrió la lata al minuto tras hacer un genial autopase ante el capitán madridista y fusilar a Keylor, y después empató el partido tras definir dentro del área con el meta tico ya vencido.

El fake: Griezmann

Griezmann llegó con pocos minutos en las piernas a la Supercopa de Europa y eso se notó. A pesar de haber disputado sólo media hora en pretemporada, Simeone tiró de él ante el Real Madrid y el reciente campeón del mundo no dio el nivel. Prácticamente no apareció en la primera mitad y a la hora de partido el técnico argentino decidió sacarlo del terreno de juego. Se espera mucho del candidato al Balón de Oro pero no tuvo su noche…

El troll: Varane

Griezmann no tuvo su noche pero tampoco Varane. El central francés, después de su verano de vino y rosas en Moscú, se llevó un chasco haciendo un partido para olvidar en la Supercopa de Europa. Porque un grave error del francés desembocó en el tanto definitorio de Saúl en la primera parte de la prórroga. Además, en el primer tanto de Costa tampoco estuvo acertado y se le vio fuera de sitio e impreciso durante todo el partido. Una noche nefasta para Varane.

El zasca: Keylor

Tras el fichaje de Courtois, Keylor tenía la oportunidad de ganarse la titularidad y convencer a Julen Lopetegui en el que se preveía que iba a ser su última titularidad pero su actuación dejó mucho que desear. Principalmente, porque el meta tico recibió cuatro disparos a puerta y encajó cuatro goles. Algo más pudo hacer en los dos goles de Diego Costa, donde en primer lugar no pudo tapar un fuerte disparo por su palo y después no metió de forma correcta la mano para tapar un pase de la muerte que acabó en las botas del delantero. Keylor se llevó un zasca en el que probablemente es su último partido con el Real Madrid.