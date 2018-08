Las notas del Real Madrid: sólo Bale se salva del suspenso general

Las puntuaciones de los jugadores del Real Madrid tras la final de la Supercopa de Europa

El Real Madrid perdió la final de la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid en Tallin. Los rojiblancos pasaron por encima de los blancos en un partido en el que los madridistas firmaron el suspenso general, salvo Bale.

Keylor Navas · Suspenso

No estuvo bien en el primer gol del Atlético. El tico no cubrió bien su palo, aunque no fue el mayor culpable. También pudo hacer más en el segundo gol. No tuvo su mejor noche y terminó encajando cuatro dianas.

Carvajal · Suspenso

Se mostró muy impreciso y perdido por momentos. El lateral sigue buscando un ritmo que perdió cuando cayó lesionado en Kiev. No estuvo bien en ningún momento y se dejó ganar la partida por Diego Costa en el cuarto gol del Atlético.

Sergio Ramos · Bien

Fue el primer culpable en el gol de Costa no ganando el salto al delantero del Atlético, pero luego lo arregló marcando de penalti el segundo gol del Real Madrid. El capitán siempre aparece. Y si es contra los rojiblancos en una final europea, con más motivo.

Varane · Suspenso

Todo lo que hizo lo hizo mal. Falló de manera considerable en el primer gol atlético. No estuvo contundente, lo que permitió que Diego Costa pudiese sacarse un gran disparo que terminó besando la red madridista. Pero es que en el tercero lo hizo peor. Se le fundieron las luces para perder un balón en el área que finalizaría con el gol de Saúl.

Marcelo · Suspenso

Mejor en ataque que en defensa. Se le notó los pocos entrenamientos que lleva y de un error incomprensible suyo nació el segundo gol del Atlético. También tuvo la oportunidad de remediar su fallo en el minuto 93, pero no pudo conectar con el balón.

Casemiro · Bien

Su partido fue de menos a más. Comenzó el duelo falto de ritmo, pero con el paso de los minutos se fue encontrando para ser el de siempre. Sostuvo a los de Lopetegui en los minutos más complicados, contribuyó en los mejores momentos de los madridistas y terminó roto, lo que le obligó a abandonar el partido antes de tiempo.

Isco · Bien

Correcto durante todo el encuentro. Rindió en la primera mitad con tres jugadores en centro del campo y brilló en el segundo acto cuando Lopetegui dio entrada a Modric y la medular madridista ascendió a cuatro hombres. Fue sustituido cuando el tiempo reglamentario llegaba al final.

Kroos · Bien

El mejor del centro del campo. El alemán siempre rinde y destaca por su regularidad. Sin grandes alardes, su partido fue aceptable.

Asensio · Bien

Estuvo muy participativo en ataque durante la primera mitad, aunque desaprovechó una buena ocasión de gol. Fue el primer cambio de Lopetegui a los 10 minutos de la segunda mitad.

Bale · Bien

De los mejores del Madrid. Dio el pase de gol a Benzema con un gran centro y fue el jugador blanco más influyente en el frente ofensivo junto a su compañero Karim.

Benzema · Bien

De lo poco salvable de los blancos junto a Bale. Marcó el primer gol del Real Madrid y casi siempre fue una solución en ataque.

Suplentes

Modric · Aprobado

Salió al comienzo de la segunda mitad y dio criterio al juego del Real Madrid en los primeros minutos, aunque poco a poco se fue diluyendo, al igual que sus compañeros.

Ceballos · Suspenso

Más ganas que fútbol. Salto al césped con muchas ganas de demostrar, lo que le llevó a ir pasado de revoluciones en alguna acción. No brilló como en otros partidos de pretemporada.

Lucas · Bien

Salió en los minutos finales de la primera parte e imprimió lucha al equipo. Se desfondó, como siempre, pero su participación no cambió el devenir de un partido que el Real Madrid terminó perdiendo.

Borja Mayoral · Sin calificar

El delantero saltó al césped en la prórroga con el Real Madrid por debajo en el marcador. No participó en el juego.