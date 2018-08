Sergio Ramos: “El Real Madrid no va a dejar de ganar porque se haya ido Cristiano”

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación en la previa de la Supercopa de Europa que enfrenta este miércoles al Real Madrid con el Atlético en Tallin.

Sentimiento antes del partido

“Es un privilegio. Cada vez que te toca disputar una Supercopa de Europa es una buena señal. Después de tres Champions consecutivas es el premio de reivindicarte como campeón. Tenemos mucha ilusión”.

Tallin como sede

“A nosotros no nos toca decidir. Preferimos jugar más cerquita de casa, pero la grandeza del Real Madrid hace que tenga seguidores de todo el mundo y hace que un país como Estonia tenga la oportunidad de acoger una final. Nos alegramos de que la gente del país anfitrión disfrute”.

Críticas de Klopp

“No voy a hacer más hincapié. La opinión de cada persona es respetable, yo la di en su día. No voy a agarrar el brazo a nadie, él me agarra primero. No voy a hacer daño. Klopp se querrá justificar por perder la final, pero no es la primera que pierde. Que se preocupe de lo suyo. Le he votado como uno de los mejores entrenadores del año, para que se quede más tranquilo”.

Ídolo en Nigeria

“Me alegra que un país como Nigeria te reconozca. No descarto una visita sabiendo que sería tan querido”.

Palabras de Cristiano

“Aquí siempre nos hemos sentido una familia y no sé por donde van los tiros: si por el vestuario, la cúpula… La clave del éxito es que hemos sido una familia y así lo hemos sentido. Es obvio que la pérdida de un jugador tan desequilibrante es negativa, pero no por eso vamos a dejar de ganar. A lo largo de la historia han pasado muchos cracks y el Madrid está por encima de todos nosotros. Es la grandeza de este club. Ha decidido cambiar de etapa y es respetable”.

Courtois

“No juzgamos el pasado de ningún futbolista. El Madrid tiene las puertas abiertas a los grandes jugadores. Lo importante es que se integre pronto y que rinda. La portería es una posición muy cuestionada desde hace años en el Madrid. Lo que sea mejorar la plantilla es bienvenido. Nadie le va a achacar su pasado rojiblanco”.

Plantilla más débil y fichajes

“Esas decisiones no corren a cuenta nuestra. Siempre tenemos las puertas abiertas para los que quieran venir o decidan que vengan. La presencia de ningún jugador debe estar por encima de nuestro escudo. La mentalidad muchas veces es más importante que el talento del futbolista”.

Nivel del Atlético

“Para mí lleva unos años a un nivel altísimo y equiparándose al Barcelona y a nosotros. En ese sentido tienen un grandísimo equipo. La llegada del Cholo les hizo mucho bien. Sabemos perfectamente lo que vamos a tener delante”.

Diferencias en el equipo

“Es inevitable saber que son bajas muy importantes tanto la de Zidane como la de Cristiano. Son libres de tomar esas decisiones, pero el Madrid tiene que seguir ganando. Así ha sido a nivel histórico”.

Cambios con Lopetegui

“Conozco bien a Lopetegui y puede aportar muchas cosas. Sus mayores virtudes son la presión alta y el robo tras pérdida. Nos puede venir muy bien como grupo. Cuanto más tiempo esté aquí mejor para todos”.