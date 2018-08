Ramos responde a Klopp: “Querrá justificarse, pero no es la primera final que pierde”

Sergio Ramos no dudó en responder a Jurgen Klopp, después de que el entrenador del Liverpool haya criticado al capitán del Real Madrid en varias ocasiones tras perder la final de la Champions en Kiev.

“No voy a hacer más hincapié. La opinión de cada persona es respetable, yo la di en su día. No voy a agarrar el brazo a nadie, él me agarra primero. No voy a hacer daño. Klopp se querrá justificar por perder la final, pero no es la primera que pierde. Que se preocupe de lo suyo. Le he votado como uno de los mejores entrenadores del año, para que se quede más tranquilo”, dijo Sergio Ramos.

“Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Sergio Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar”, aseguró Klopp.

Hace unos días volvió a incidir y aseguró que él no quiere “ganar de cualquier manera” y que espera que Sergio Ramos “recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones”.