Milinkovic-Savic lo tiene claro: o al Real Madrid o se queda en el Lazio

No quiere fichar por un equipo de un segundo escalón Con el mercado inglés cerrado, le quedan pocas opciones al serbio

El Real Madrid peina el mercado de centrocampistas para suplir la baja de Kovacic, que se marchó cedido al Chelsea porque creía que no iba a ser protagonista en la disciplina blanca pese a que Lopetegui quería contar con él. El técnico vasco vino a decir que esperaba un refuerzo de garantías para esa posición, pero las opciones que convencen son pocas y caras. Uno de los jugadores seguidos por el Real Madrid es Milinkovic-Savic, pero el Lazio pide más de 100 millones de euros por el serbio, una inversión demasiado alta.

El jugador tiene muy claro que de salir de el Lazio sólo lo haría para fichar por un grande de Europa. Con el mercado cerrado en Inglaterra, a día de hoy su idea es fichar por el Real Madrid o quedarse en Roma. Según Goal, no quiere marcharse al Mónaco u otro equipo de un segundo escalón, por lo que si el club blanco no decide apostar por él lo normal es que siga en el Lazio una temporada más.

En Concha Espina son conscientes de que Lopetegui cuenta para la medular con Casemiro, Llorente, Kroos, Modric, Ceballos y Fede Valverde, además de Isco, que puede actuar más retrasado. Son muchos jugadores y muy buenos, por lo que el club no quiere precipitarse. Quieren fichar a alguien que complemente o mejore lo que hay, y los precios de mercado son abusivos.

Milinkovic-Savic gusta, pero en el club no están convencidos de que fuera titular porque saben que la competencia es feroz con los futbolistas con los que ya cuenta el equipo en esa zona del campo. Y el Real Madrid no está por la labor de gastarse esa cantidad de dinero en un jugador que posiblemente no sea indiscutible. Si Modric se hubiera terminado marchando, la cosa podría haber cambiado, pero el croata sigue y Milinkovic-Savic no tiene demasiado hueco en el Madrid ahora.