El Lyon sólo vende a Mariano a precio de crack

El Lyon tasa a Mariano en 40 millones de euros para el Real Madrid

Mariano Díaz siempre está entre las opciones para reforzar la delantera del Real Madrid. El canterano ha marcado 21 goles en 45 partidos en su primera temporada en el Lyon tras dejar el club blanco, unos números que no han pasado desapercibidos por las oficinas del Santiago Bernabéu. Más si cabe, cuando en la entidad de Cocha Espina se mira de reojo al mercado en busca de un ariete que pueda reforzar el ataque madridista.

El de Premiá de Mar conoce perfectamente el club blanco y asumiría el rol de segundo delantero protagonista. Es decir, Benzema y Bale son el ataque de Lopetegui, pero el catalán gozaría de muchos minutos en esta nueva etapa en el Real Madrid. Todo lo contrario de lo que sucedió hace dos años con Zidane como entrenador. Pero a pesar de que a priori Mariano podría ser el delantero ideal, la realidad es que la operación es complicada, por no decir que casi imposible.

El Lyon no está por la labor de vender a Mariano a un precio barato. Desde el Santiago Bernabéu deslizan que los galos habrían tasado al jugador en 80 millones de euros, aunque fuentes cercanas al jugador consultadas por OKDIARIO aseguran que por 40 kilos Jean-Michel Aulas, presidente del club francés e íntimo amigo de Florentino Pérez, estaría dispuesto dejar marchar a un jugador que fichó hace un año por ocho millones.

El Real Madrid no se guardó ninguna opción de compra por el jugador y tan sólo posee un derecho de tanteo. Los blancos entienden que pagar esa cantidad por un futbolista que se formó en la cantera y dejaron marchar no les dejaría en buen lugar. Por ello, el club blanco sólo acometería la operación si la entidad gala estuviese dispuesta a bajar considerablemente sus pretensiones, algo que se antoja complicado.

El Lyon, que jugará Champions esta temporada, no quiere desprenderse de un futbolista capital en su ataque, por ello el precio que piden a los clubes que le pretenden es alto. No obstante, Mariano, que por el momento no ha recibido ninguna oferta del Real Madrid, sí tiene varias ‘novias’ tanto en Italia como en Alemania, aunque tampoco están por la labor de desembolsar una cantidad desorbitada. Por este motivo, los representantes del jugador han estado en Lyon la pasada semana tratando de que los franceses bajasen sus pretensiones, cosa que no parece sencilla… salvo que el Madrid llame a la puerta.