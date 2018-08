Lopetegui: “Tengo claro quién va a jugar en la portería”

Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de Europa

Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de Europa que medirá en Tallin al Real Madrid y al Atlético de Madrid. El entrenador madridista se muestra ilusionado ante la posibilidad de poder ganar su primer título.

Sensaciones

“Las sensaciones son positivas. Hemos tenido una buena pretemporada y nos llega nuestro primer partido oficial que es una final. Queremos ganarla y estamos preparados. Trataremos de optimizar todo lo que tenemos ante un rival que nos va a llevar al límite”.

Atlético

“El Atlético de Madrid está lleno de grandísimos jugadores y magníficamente dirigido. Esperamos un equipo experto, eso es lo que requiere una final europea”.

Mercado

“Es tan importante el partido de mañana que no podemos perder el tiempo en otras cuestiones. Estamos centrados en la final”.

Aportación de Lopetegui

“Zidane hizo un trabajo extraordinario, pero ahora estamos centrados en seguir ganando. Para eso tenemos que tratar de ser un equipo cada vez mejor y eso es lo que intentaremos hacer sin mirar atrás”.

Bale

“Bale es un jugador que nos encanta. Lleva un tiempo aquí y está muy motivado. Es un jugador importante para el equipo. Tenemos que ser un equipo en todos los aspectos. No voy a hablar del pasado de Gareth y si del presente, que estamos encantados”.

Portería

“Tengo claro quién va a jugar mañana, pero no lo vamos a decir”.

¿Qué destacaría de Bale?

“Nos hemos encontrado un Bale muy ilusionado. Ha entrenado con las ganas de un juvenil y nos está ayudando mucho. No pondría el foco en un jugador, queremos que todos sean los protagonistas, pero estamos convencidos que Gareth tiene capacidad para hacer una buena temporada”.

Karim Benzema

“No puedo hablar del pasado, pero me he encontrado a un Karim con una actitud fantástica. Me gusta mucho y me parece muy bueno. Intenta ayudar en todo lo que puede”.

El partido

“Imagino un partido al límite. Va a requerir la mejor versión y nos tenemos que centrar en todo lo que tenemos que hacer para ganar a un equipo que nos va a llevar al límite”.

Debut en Tallin

“Tenemos un recuerdo muy bonito de los triunfos con las categorías inferiores de España y ahora tenemos mucha ilusión”.

Empezar ganando

“El Madrid siempre ha sido muy importante. Nuestro objetivo es ganar durante esta temporada”.