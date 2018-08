La Juve rechaza una oferta de 60 millones del Madrid por Pjanic

El Madrid sigue buscando sustituto a Mateo Kovacic

La Juventus de Turín ha rechazado una oferta de 60 millones del Real Madrid por el bosnio Miralem Pjanic, según publica este martes el periódico italiano Tuttosport en su portada con el titular: “Bofetada al Real”. El conjunto italiano pretende renovar a su centrocampista cuyo contrato finaliza en 2021.

En Concha Espina se sigue buscando un sustituto a Mateo Kovacic, después de que el centrocampista croata optara por salir cedido al Chelsea durante la próxima campaña en busca de más minutos. Dos son los principales candidatos a suplir la baja de Kovacic en la medular del conjunto blanco: Thiago Alcántara y Miralem Pjanic.

En el caso del primero, como ha podido saber OKDIARIO, el jugador ya le ha dado el “sí” al conjunto blanco. Sin embargo, su fichaje se antoja complicado pues Thiago tiene contrato hasta 2021 y el Bayern no está dispuesto a dejarlo salir a cualquier precio. Si la oferta no supera los 70 millones de euros, el conjunto bávaro no aceptará el trato.

Por otro lado, el fichaje de Miralem Pjanic, el otro candidato, tampoco parece fácil. A días de que se cierre el mercado de fichajes italiano – el viernes 17 a las 20 horas-, la Juventus de Turín ha rechazado una oferta de 60 millones de los blancos por el centrocampista bosnio que lleva en la agenda del Madrid desde su paso por el Olympique de Lyon entre 2008 y 2011.

Pretendido por varios clubes, entre ellos el Barcelona, la Juventus pretende brindar al jugador que fichó en 2016 procedente de la Roma para sustituir a Paul Pogba. El conjunto italiano quiere prolongar el contrato a Pjanic que vence en 2021 y que ha conquistado dos ligas y dos copas de Italia como jugador bianconero. Los italianos pretenden ofrecerle dos años más.