Courtois sigue de pretemporada: trabajó a menor ritmo y no está inscrito para la Supercopa

Courtois trabajó a menor intensidad y no alternó portería con sus compañeros en el entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa El Real Madrid no le ha inscrito para el duelo ante el Atlético de Madrid

El debut de Thibaut Courtois con el Real Madrid tendrá que seguir esperando. Julen Lopetegui reconoció en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa que ya tenía decidido quién sería el portero ante el Atlético de Madrid, y éste no será otro que Keylor Navas.

El tico se ha ganado ser protagonista en un partido que el Real Madrid disputará gracias a sus buenas actuaciones en una pasada Champions que ya descansa en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, parecía claro que el belga no iba a partir de titular ante su ex equipo, pero tras ver el último entrenamiento realizado por los madridistas sobre el césped del A. Le Coq Arena de Tallin y la lista de inscritos de la web oficial de la UEFA, donde no figura el meta, se podría llegar a afirmar que ni siquiera va a estar entre los convocados.

Courtois, que fue presentado el pasado jueves como nuevo portero del Real Madrid, todavía sigue de pretemporada. Lopetegui no quiere presionar al mejor arquero del pasado Mundial, ya que no suma ni una semana de entrenamientos. Se quedó fuera de la lista ante el Milan en el Trofeo Santiago Bernabéu el pasado sábado, y será uno de los descartes el miércoles a eso de las 20:00 horas.

El entrenador vasco se ha llevado a cinco guardametas a Tallin -Keylor, Lunin, Courtois, Luca y Casilla- y el meta belga no hizo portería durante el entrenamiento, ya que no participó en un partidillo donde sí estuvieron Navas y Casilla, mientras que él se ejercitó con Lunin y Luca en otra zona del campo. Todo esto hace pensar que el costarricense será el portero titular ante los de Simeone, Casilla o Lunin verán el partido en el banquillo y Thibaut lo presenciará desde la grada junto a un Luca que busca una salida del club blanco.

Lopetegui, pendiente de Casilla

El detalle más curioso del entrenamiento fue la charla que mantuvieron alrededor de 10 minutos Kiko Casilla y Lopetegui. El meta catalán tiene muchas opciones de salir en los próximos días y el Sevilla es uno de los clubes que le pretende, pero, a pesar de esto, Julen está muy pendiente de él y podría entrar en la convocatoria de 18 jugadores.

El entrenamiento, que duró una hora escasa, se inició con la típica sesión de ejercicios de calentamiento para posteriormente completar trabajo físico, centros y remates. La sesión finalizó con partidos en un campo de reducidas dimensiones y disparos a portería. Álvaro Odriozola, aquejado de una lesión muscular, trabajó en solitario sobre el césped, mientras que Vallejo, también convaleciente, se ejercitó a parte.