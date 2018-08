El Chelsea no está dispuesto a sentarse a hablar por Hazard si no llega una oferta al menos de 150 millones En el Real Madrid ven "casi imposible" cerrar la operación, pero insisten en que "hasta el 31 de agosto todo puede pasar" Hazard ha rechazado en los últimos meses tres propuestas de renovación del club londinense

El Real Madrid ve casi imposible el fichaje de Eden Hazard. El conjunto blanco tiene aún tiempo, pues hasta el día 31 de agosto podrán incorporar nuevos jugadores, pese a que el mercado en Inglaterra haya cerrado. Aunque lo intentarán, el precio que piden los londinenses por la marcha del belga es abusivo. “Nos piden 150 millones”, apuntan desde el club. La entidad madridista no está por la labor de tirar la casa por la ventana, como sí que están haciendo el resto de grandes europeos y los propios equipos de la Premier.

Hazard es uno de los jugadores que más gusta en el Bernabéu desde hace años. El belga a lo largo de las últimas temporadas ha sido uno de los grandes deseados y este año apuntaba como el definitivo para verle de blanco. Quizás sea la última baza que tengan los madridistas para ficharle, pero el Chelsea no lo está poniendo nada sencillo.

Desde el club se frotaban las manos pensando que la operación sería sencilla ante la disposición del jugador de abandonar la disciplina blue con destino Valdebebas. Sin embargo, desde el club intentan hacer caja. En una primera intentona, llegaron a solicitar más de 200 millones por el traspaso de uno de los mejores jugadores del Mundial y, aunque ahora han bajado considerablemente las exigencias, sigue siendo una cantidad desorbitada.

El Real Madrid intentó años atrás el desembarco de Hazard. Sobre todo durante la estancia de Zinedine Zidane en el club. El ex técnico madridista era su gran valedor y deseaba la llegada del belga. Sin embargo, una desafortunada fractura en el tobillo pospuso su desembarco en Valdebebas el curso pasado. Aunque Zizou ya no esté, el jugador ha declarado que eso no cambia su deseo de vestirse de blanco.

El hecho de que este año no suene la música de la Liga de Campeones en Stamford Bridge, ha provocado que los grandes de Europa intenten pescar en las aguar revueltas londinenses. Sin embargo, desde el club han mantenido una política de fijar precios altos con el fin de evitar que sus principales jugadores se marchen.

Al único que no han podido retener ha sido a Courtois, pero la situación era excepcional. El portero terminaba contrato el próximo mes de junio y si querían evitar su salida gratis al conjunto blanco, debían aceptar los 35 millones de euros que pagarán por él desde el Bernabéu.

Precisamente el nuevo guardameta madridista puede ser una de las bazas del Real Madrid para presionar la salida de Hazard. El portero guarda gran relación con su compañero de selección y ex compañero de equipo. Nada más terminar su participación en Rusia 2018 el meta hizo un guiño a la llegada del mediapunta a Madrid al señalar que “donde vaya me llevaré a Hazard y él a mí también”.