Keylor jugará la Supercopa y Courtois irá al banquillo

Julen Lopetegui apostará por el costarricense para la final de la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid Keylor Navas ha decidido quedarse en el Real Madrid para competir el puesto con Courtois y empezará jugando

Keylor Navas ocupará la portería en la final de la Supercopa de Europa del próximo 15 de agosto ante el Atlético de Madrid en Tallín (Estonia). A pesar del flamante fichaje de Thibaut Courtois, será el costarricense el portero elegido para dicha cita, aunque para el inicio de la Liga podría haber cambios.

Julen Lopetegui tiene claro quién será el portero en el primer reto importante para los blancos: la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid. Keylor Navas se situará bajo los palos de la portería del estadio A. Le Coq Arena que el próximo miércoles 15 de agosto acogerá la disputa del trofeo entre los blancos y los colchoneros.

El técnico vasco no quiere alterar el ecosistema del vestuario y poner a Thibaut Courtois con apenas una semana en la plantilla madridista, por lo que será Navas el elegido para la cita.

Otro escenario en la Liga

Si la decisión de apostar por Keylor en la Supercopa está ya tomada, la situación no es igual para el inicio de la Liga. La llegada de Courtois supone mayor competencia en la portería y tanto el belga como el costarricense están dispuestos a pugnar por hacerse con el puesto de primer portero.

“No es un problema tener a Keylor y a Courtois, tenemos dos magníficas soluciones en la portería”, dijo Lopetegui este sábado después del Trofeo Bernabéu.

Courtois, por su parte, fue muy claro el día de su presentación como portero del Real Madrid y no se descartó para el partido ante el Atlético. “Nadie me ha dado garantías de ser titular. Primero hay que demostrar en los entrenamientos que eres el mejor para jugar. En ningún equipo me han dado garantías, en el Chelsea estaba Petr Cech y acabé jugando. Vengo a competir y luego es el entrenador el que decide“, indicó Courtois.

Por su parte, Keylor tampoco ha bajado los brazos con la llegada del ex guardameta del Chelsea. El costarricense dejó un mensaje en las redes sociales tras el entrenamiento en las instalaciones de Valdebebas. “Para atrás ni para coger impulso”, toda una declaración de intenciones que deja ver que el puesto en la portería va a estar muy reñido esta temporada.

Courtois o Navas... Cualquiera de ellos podrá ser el elegido para el arranque de la Liga ante el Getafe en el templo blanco el próximo 19 de agosto. Pero para entonces aún queda tiempo y el técnico blanco tendrá que tomar una decisión sobre a qué portero le da los galones en su primer duelo en la competición doméstica como entrenador del Real Madrid.