En Inglaterra ven a Eriksen en el Madrid si se va Modric

Según el diario 'The Sun', el Madrid se habría fijado en Eriksen como sustituto de Modric en caso de que este se fuera al Inter

Desde Inglaterra apuntan que el interés del Real Madrid por el jugador del Tottenham, Christian Eriksen, se ha reavivado y lo ven como el sustituto ideal en el caso de que Luka Modric decidiera no seguir en el conjunto blanco y prefiriera hacer las maletas rumbo al Inter de Milán.

Christian Eriksen vuelve a sonar para el Real Madrid. Desde hace tiempo el nombre del jugador danés del Tottenham está en la agenda blanca. En Concha Espina manejan muy buenos informes del futbolista de 26 años y se le ha visto como una pieza a tener en cuenta para el centro del campo.

Según el diario The Sun, el jugador se perfila como el candidato ideal para sustituir a Luka Modric en caso de que el croata abandone el conjunto blanco y emprenda una nueva aventura como jugador del Inter de Milán. Al danés le quedan dos años de contrato con los Spurs y su club pretende renovarlo. Sin embargo, de momento no se han producido movimientos lo que alimenta la posibilidad de que fichara por el vigente campeón de Europa.

El agente del danés, Martin Schoots, reveló en junio que “varios” clubes principales lo estaban siguiendo y se mostró halagado por el interés de clubes como el Real Madrid. Además de los madrileños, el danés gusta a otros equipos como la Juventus de Turín y el Barcelona de Ernesto Valverde.

El hecho de que el futuro de Luka Modric, que tiene su renovación pactada con el Madrid, pudiera dar un giro rumbo a Igalia deja abierto otros escenarios. La postura en el Real Madrid es clara: no dejar marchar al croata. Por ello le ha preparado una mejora en su contrato que disipe cualquier mínimo interés en salir del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la prensa inglesa no descarta que el danés sea el sustituto del ex del Tottenham.