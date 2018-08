El Chelsea espera un nuevo ofertón del Real Madrid por Hazard

El Inglaterra aseguran que el Real Madrid podría hacer una oferta de en torno a 170 millones de euros por el belga

El Chelsea no se fía del Real Madrid. El conjunto de Mauricio Sarri está a la espera de una gran oferta por parte del conjunto blanco para hacerse con los servicios del Eden Hazard. El belga es uno de los objetivos de Florentino Pérez para olvidar la baja de Cristiano Ronaldo con dirección a Turín. Es el equipo inglés el que no lo ha puesto nada fácil en las últimas semanas y aguarda otra tentativa blanca.

Tras el fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid –en el que el equipo blanco solo desembolsó en torno a 35 millones de euros–, en Inglaterra esperan que el próximo movimiento de Florentino Pérez sea por su compañero Eden Hazard. De hecho, tal y como apuntan en el rotativo Sunday Express, en el Chelsea aguardan que en las próximas horas llegue una nueva oferta desde Concha Espina para hacerse con los servicios del belga.

En el Real Madrid gustaría que Eden Hazard reemplazara el hueco que ha dejado Cristiano Ronaldo en el vestuario. El Chelsea ha tasado al jugador en 200 millones del libras –cerca de 225 millones de euros–, lejano al precio que le habrían puesto en las oficinas del Santiago Bernabéu, poco más de 170 millones de euros. Pese a ello, en los próximos días, los blancos podrían realizar, según aseguran en Inglaterra, otra gran oferta por el internacional belga que espera que satisfaga los intereses londinenses.

El deseo del jugador, como ya manifestó en varias ocasiones, es vestir la camiseta del Real Madrid. El primer gran escollo para ello es Mauricio Sarri. El nuevo técnico de los blues declaró que el Chelsea no pondrá fácil su marcha y que cuenta con el jugador para el nuevo proyecto que representa. “Él está feliz aquí, nunca ha dicho nada sobre el mercado. No es un problema, ya he hablado varias veces con él”, decía el técnico italiano sobre el belga, al que quiere convencer sobre su permanencia en Londres.