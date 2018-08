Real Madrid – Milan: Trofeo Santiago Bernabéu, en directo

Sigue en directo el partido del Real Madrid contra el Milan de la XXXIX edición del Trofeo Santiago Bernabéu

Lopetegui convocó a todo el grupo por lo que tendrá muchas variantes en el banquillo. Aguardan Courtois, Casilla y Lunin como porteros; Vallejo, Nacho, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, López como defensas; Modric, Llorente, Ceballos, Valverde y Odegaard como centrocampistas; y Lucas Vázquez, Raúl de Tomas y Vinicius como referentes.¡Ya tenemos el once del Real Madrid! Julen Lopetegui sale con todo: Keylor; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Isco, Kroos; Bale, Benzema y Asensio. Oportunidad para ver en qué punto llega el Milán de Gennaro Gattuso, que traerá al Santiago Bernabéu a un ex madridista como Gonzalo Higuaín, eje del nuevo proyecto milanista. Poco menos de hora y media para que arranque el Trofeo Santiago Bernabéu. Los onces de ambos conjuntos están a punto de salir. Se prevé que Lopetegui salga con su mejor once, al menos el que esté mejor físicamente.Como detalle curioso, a la misma hora que Real Madrid y Milan estén jugando en el Santiago Bernabéu, Atlético de Madrid e Inter de Milán se medirán en el Wanda Metropolitano. Ambos equipos capitalinos disputarán sus últimos amistosos antes de que se vean las caras el próximo miércoles en Tallin con el título de la Supercopa de Europa en juego. Este Trofeo Santiago Bernabéu servirá para conmemorar el 60º aniversario de la final de la Copa de Europa de 1958, en la que los blancos conquistaron la Tercera ante este rival en el estadio Heysel de Bruselas (Bélgica).

Por otro lado, al Santiago Bernabéu llega un Milan que quiere recuperar laureles perdidos. André Silva, fichado por el Sevilla en las últimas horas, no estará con los italianos, mientras que el ex madridista Higuaín, que ha llegado este verano a San Siro tras dejar la Juventus, sí podría ser de la partida. El nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui se presenta ante su afición tras haber jugado tres encuentros en Estados Unidos. Los blancos han dejado muy buenas sensaciones durante una gira americana en la que han sumado dos victorias, ante Juventus y Roma, y una derrota por la mínima frente al United en el debut. ¡Buenas tardes! Hoy os contaremos todo lo que pase en el encuentro que enfrentará al Real Madrid y al Milan perteneciente a la XXXIX edición del Trofeo Santiago Bernabéu.