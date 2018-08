El Madrid rechazó una oferta de 100 millones de libras del United por Varane

El Manchester United intentó el fichaje de Varane en el último día del mercado de la Premier y el club blanco rechazó el ofertón El Real Madrid considera a Varane intocable y se negaron a negociar su traspaso

Raphael Varane no se vende. Así de contundente se ha mostrado el Real Madrid cuando algún que otro equipo ha preguntado por la situación del central francés. De hecho, tal y como publican al unísono los rotativos ingleses The Times y The Telegraph, el Manchester United de José Mourinho intentó el fichaje del campeón del mundo hasta el último minuto del mercado que se cerró este pasado jueves en la Premier League.

El Real Madrid encuentra capital a Raphael Varane en el nuevo proyecto que se ha levantado esta temporada con Julen Lopetegui. El francés es la pareja perfecta de Sergio Ramos y juntos ha demostrado ser una zaga de garantías en los últimos años y es por ello que no pondrá de su parte para que el jugador deje la casa blanca.

José Mourinho conoce muy bien a Varane de su etapa en el Real Madrid. El portugués fue el que le dio la oportunidad de demostrar su valía cuando el francés llegó a la capital española desde la segunda división del fútbol francés, la Ligue 2. Es por ello, y viendo la gigantesca evolución del galo, que intentó su fichaje hasta última hora del mercado de fichajes inglés. El Manchester United llegó a poner sobre los despachos del Santiago Bernabéu 100 millones de libras, unos 112 millones de euros para hacerse con los servicios de Varane. Una cifra que habría supuesto el fichaje más caro de la historia del fútbol en cuando a defensas se refiere. Pero el Madrid dijo “no”.

El Real Madrid le ha colocado el cartel de intransferible al reciente campeón del mundo con la selección francesa. Varane fue fundamental para la consecución del título al igual que en los últimos títulos del Real Madrid. Cabe recordar, que pese a los 25 años del galo, son ya cuatro las Champions League que posee en su particular vitrina. Además, está nominado al prestigioso The Best y es uno de los candidatos a mejor defensa de la pasada Champions League, en la que el conjunto merengue sumó su Decimotercera.

No fue el único tanteado

El Manchester United no sólo intentó el fichaje de Raphael Varane en las últimas horas del mercado de fichajes. También tentó a Diego Godín el conjunto de José Mourinho, pero se encontró con la misma respuesta por parte del Atlético de Madrid, una negativa. No ha sido éste el único también tocaron la puerta del Barcelona (Yerry Mina), del Bayern de Múnich (Jerome Boateng) y del Tottenham Hostpur (Toby Alderweireld), todas sin respuesta. Se quedó sin fichaje el técnico portugués, que ya manifestó su malestar por la falta de incorporaciones.