Klopp sigue atacando a Ramos: “Espero que recapacite sobre su comportamiento”

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, sigue sin superar la derrota de su equipo en la final de la Champions que se disputó en Kiev. El entrenador alemán volvió a criticar a Sergio Ramos con dureza por la acción que el capitán del Real Madrid protagonizó con Mohamed Salah, durante una entrevista en la televisión germana Sport1.

“Yo no quiero ganar de cualquier manera. Por supuesto que me habría gustado convertirme en campeón de la Champions, y no habría devuelto el título por muchas polémicas que hubieran surgido después. No espero eso de él (Sergio Ramos), pero sí que recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones“, aseguró el preparador del Liverpool.

“Puede que fuera un coincidencia, pero Salah fue sacado del juego durante una fase sobresaliente de su vida futbolística, en el centro del campo. Muchos dirán que estas cosas pasan, pero si ese es el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos, que no hay límites y que todo va de ganar, entonces estaré encantado de dejar este planeta en 40 años”, añadió.

Por último, Klopp reconoció que no sabe asimilar la derrota, aunque siguió cargando contra el capitán del Real Madrid. “¿Soy un buen perdedor? No. Pero durante la preparación del partido hablamos sobre Sergio Ramos, porque él ya había influido en la final del año anterior con un piscinazo y una tarjeta roja contra la Juventus. El Madrid ganó la Champions justamente, nadie lo ha puesto nunca en duda. ¿Pero tiene que haber esas situaciones con Ramos? No”, finalizó el técnico germano.