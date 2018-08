Modric rompe su silencio: “Vuelta al trabajo”

Luka Modric ha roto su silencio en las redes sociales en medio de los rumores sobre su futuro

Luka Modric ha roto su silencio en las redes sociales en medio de los rumores sobre su futuro. El centrocampista croata publicó un tuit acompañado de una foto de un entrenamiento con el Real Madrid en el que se podía leer “vuelta al trabajo”.

El futuro de mejor jugador del Mundial no está cerrado, aunque el Real Madrid está convencido de que no hay caso. El club italiano insiste a través de los agentes del jugador en fichar al mediocentro, mientras que la entidad presidida por Florentino Pérez desoye cualquier opción de negociación.

En el Real Madrid insisten en que no hay ‘caso Modric’ porque el club tiene muy claro que el croata no está en venta. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, perder al centrocampista croata sería un palo importante, pues es uno de los jugadores llamados a echarse el equipo a sus espadas ahora que no está el portugués. Sin embargo, en Italia aseguran que Modric quiere marcharse al Inter de Milán y en Concha Espina desconcierta su silencio.

En la cúpula merengue tienen un enfado monumental con el Inter de Milán por el modus operandi que están utilizando para fichar a Luka Modric. En el Real Madrid están indignados porque las relaciones entre ambas instituciones habían sido buenas hasta ahora, pero consideran que el club italiano debería haber preguntado por su situación antes de trazar esa estrategia de presión filtrando informaciones a los medios más importantes del país transalpino.