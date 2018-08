Courtois confiesa que se hizo del Madrid por Iker Casillas

Thibaut Courtois confesó que es madridista desde pequeño y no lo hizo con la boca pequeña. El belga dio detalles de su amor por el Real Madrid y culpó al ex capitán Iker Casillas de ser el responsable de su simpatía por el club 13 veces campeón de Europa.

“Todos sabemos que cuando somos niños siempre hay un club que te llama mucho la atención. A mí me pasó en 2002, en ese momento estaba Casillas y me llamaba mucho la atención por su edad y por las cosas que hacía. Yo creo que tenía 10 años, pero desde ese momento me ha llamado la atención el Madrid”, dijo el guardameta.

El guante de Oro del Mundial de 2018 aseguró que “tenía una camiseta de Iker de un Madrid-Anderlecht y la gente que iba a ver al Madrid me traía un regalo” por lo madridista que era. El jugador no pudo dejar de esbozar una gran sonrisa al acordarse de aquel momento.

De hecho, Courtois hizo un análisis de Casillas como jugador y valoró mucho la trayectoria del actual portero del Oporto. “Cuando he visto jugar a Casillas al principio lo que más llamaba la atención era que con 18 años podía hacer esas cosas. Tenía una mente muy fuerte y yo siempre he llevado eso. Me he fijado en la capacidad bajo palos y los grandes reflejos que Iker tenía“, zanjó el jugador. Habrá que ver la respuesta de Iker a tantas loas de nuevo portero madridista.